Un helicóptero carga agua en su cesta para sofocar un incendio registrado este domingo por la tarde en Tudela de Duero.
Un helicóptero carga agua en su cesta para sofocar un incendio registrado este domingo por la tarde en Tudela de Duero. El Norte

Valladolid

Controlado un incendio de maleza en las inmediaciones del cementerio de Tudela de Duero

El fuego, que se ha registrado minutos antes de las seis de la tarde de este domingo, ha movilizado a medios aéreos y terrestres

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:28

Un incendio de cultivo y maleza en Tudela de Duero ha movilizado este domingo por la tarde a medios terrestres y aéreos para tratar de sofocar las llamas lo antes posible. El fuego se ha registrado, por causas que están bajo investigación, sobre las 17:50 horas en las proximidades del cementerio de la localidad vallisoletana, y una hora después, a las 18:45 horas, se ha dado por controlado.

Hasta la zona se han desplazado agentes medioambientales, una autobomba, una dotación de la ELIF, los bomberos y un helicóptero, según se concreta en el Inforcyl, el portal de la Junta de Castilla y León que recoge la información diaria de los incendios forestales.

En cuanto a la superficie afectada estima, aún está en perimetración, si bien se concreta que el fuego está controlado.

