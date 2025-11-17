Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla

El Norte Valladolid Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:02 Comenta Compartir

Una mujer de alrededor de 70 años de edad ha resultado herida en la tarde de este lunes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 202 de la N-601, en la rotonda de acceso a la localidad vallisoletana de Villanubla.

El suceso, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, ha tenido lugar en torno a las 17:30 horas al colisionar un turismo y una furgoneta de reparto que se han encontrado en la glorieta.

El 112 ha alertado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida, que ha sufrido un golpe en el pecho y ha sido trasladada al hospital para su evaluación.

