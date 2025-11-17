El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los turismos accidentados quedó boca abajo E. N.

Valladolid

Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla

Dos automóviles han chocado en el acceso al municipio desde la N-601

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Una mujer de alrededor de 70 años de edad ha resultado herida en la tarde de este lunes en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 202 de la N-601, en la rotonda de acceso a la localidad vallisoletana de Villanubla.

El suceso, según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, ha tenido lugar en torno a las 17:30 horas al colisionar un turismo y una furgoneta de reparto que se han encontrado en la glorieta.

El 112 ha alertado a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida, que ha sufrido un golpe en el pecho y ha sido trasladada al hospital para su evaluación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2 Búscate en la IX Carrera de Empresas de El Norte
  3. 3

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  4. 4 Una agresión con arma blanca termina con un herido en el Paseo de Zorrilla
  5. 5

    Un solar abandonado impide urbanizar el acceso a Batallas desde principios de siglo
  6. 6 64 colegios e institutos de Valladolid se suman al pacto para retrasar los móviles a los adolescentes
  7. 7

    Un barrendero de La Rondilla muestra su hartazgo por la falta de civismo de algunos vecinos
  8. 8

    El aumento de la presencia policial extingue las carreras ilegales en Valladolid
  9. 9

    Por qué no se ven obras en la estación de trenes de Valladolid, a pesar de que ya han empezado
  10. 10 El centro de Valladolid se convierte en una fiesta del deporte y el compañerismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla

Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla