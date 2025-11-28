El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la V Feria de la Trufa Negra de Cogeces del Monte. El Norte

Cogeces del Monte se convierte este fin de semana en capital de la trufa negra

La localidad acoge la V Feria de la Trufa Negra con música, catas, expositores y un concurso nacional, entre otras actividades

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:49

Comenta

La localidad vallisoletana de Cogeces del Monte se prepara para vivir un fin de semana en el que la gran protagonista será la trufa negra. Así, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, el municipio albergará la V Feria de la Trufa Negra con música, catas, expositores y su prestigioso concurso nacional, entre otras actividades.

Así, el sábado por la tarde, desde las 15:30 horas, tendrán lugar unas jornadas técnicas de truficultura para profesionales, previa inscripción, en la que podrán compartir experiencias y resolver dudas con degustación de productos agroalimentarios.

Ya el domingo 30, hay previstas desde las 10:30 horas una serie de actividades como cata maridaje de aceite y de vino y queso, un concurso de perros truferos (en la explanada del cementerio) o un taller floral, además de la feria, que tendrá 25 expositores.

El lunes día 1, por su parte, se celebrará el III Concurso nacional de cocina con trufa negra. Desde las diez de la mañana, nueve cocineros competirán por realizar la mejor elaboración en un certamen cuyo objetivo es «dar a conocer el mundo del diamante negro de la cocina, desmitificar ciertas creencias y demostrar que este hongo no es solo exclusivo de la alta cocina, sino que está al alcance de cualquiera que quiera disfrutarlo», apuntan desde el Ayuntamiento de Cogeces del Monte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luces de Navidad en Valladolid: horarios, espectáculos y calles iluminadas
  2. 2

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  3. 3

    Dos familias enfrentadas en el rellano de su casa terminan en los juzgados de Valladolid
  4. 4 La Junta pagará 7.000 euros a un cazador después de que un lobo matara a su perro
  5. 5 Muere un hombre de 89 años tras ser atropellado en la CL-615 en Saldaña
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7

    Una gran ola de luz recorre Valladolid con el encendido navideño en 81 calles y 24 plazas
  8. 8 Muere de madrugada un hombre en plena calle en Delicias
  9. 9 La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento
  10. 10

    Almada no quiere ser un lastre: «No me aferro al contrato; me pagan lo que trabajé y tienen las manos liberadas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cogeces del Monte se convierte este fin de semana en capital de la trufa negra

Cogeces del Monte se convierte este fin de semana en capital de la trufa negra