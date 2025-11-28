Cogeces del Monte se convierte este fin de semana en capital de la trufa negra La localidad acoge la V Feria de la Trufa Negra con música, catas, expositores y un concurso nacional, entre otras actividades

La localidad vallisoletana de Cogeces del Monte se prepara para vivir un fin de semana en el que la gran protagonista será la trufa negra. Así, entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, el municipio albergará la V Feria de la Trufa Negra con música, catas, expositores y su prestigioso concurso nacional, entre otras actividades.

Así, el sábado por la tarde, desde las 15:30 horas, tendrán lugar unas jornadas técnicas de truficultura para profesionales, previa inscripción, en la que podrán compartir experiencias y resolver dudas con degustación de productos agroalimentarios.

Ya el domingo 30, hay previstas desde las 10:30 horas una serie de actividades como cata maridaje de aceite y de vino y queso, un concurso de perros truferos (en la explanada del cementerio) o un taller floral, además de la feria, que tendrá 25 expositores.

El lunes día 1, por su parte, se celebrará el III Concurso nacional de cocina con trufa negra. Desde las diez de la mañana, nueve cocineros competirán por realizar la mejor elaboración en un certamen cuyo objetivo es «dar a conocer el mundo del diamante negro de la cocina, desmitificar ciertas creencias y demostrar que este hongo no es solo exclusivo de la alta cocina, sino que está al alcance de cualquiera que quiera disfrutarlo», apuntan desde el Ayuntamiento de Cogeces del Monte.