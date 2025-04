La cofradía de Medina del Campo que «desobedeció» el protocolo de lluvias: «No había pasado en 42 años»

La Semana Santa del municipio vallisoletano de Medina del Campo, declarada de Interés Turístico Internacional, ha finalizado con polémica por las discrepancias surgidas entre la ... Junta Local de Semana Santa y la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias. El conflicto tiene su origen el Viernes Santo cuando, tras la suspensión de la Procesión General del Silencio debido a la previsión de lluvias, la hermandad decidió realizar una salida procesional «sin contar con el visto bueno» del órgano que aglutina a todas las cofradías, asegura el presidente de este.

«Actualmente existe un protocolo de lluvias, por lo que, ante las previsiones climatológicas, convocamos a todos los presidentes y a la comisión de procesiones en la Colegiata de San Antolín, a las 19:00 horas, para tomar una decisión sobre la Procesión del Silencio», explica David Muriel, presidente de la Junta Local de Semana Santa de Medina del Campo. «Desgraciadamente, dada la situación y tras hablarlo con la Aemet, decidimos anularla por unanimidad y celebrar el acto del Desenclavo, recuperado este año, a las 21:30 en la Colegiata. Una vez se realizara, a las 22:00 horas se cantaría la Salve a la Virgen de las Angustias en la puerta de la Colegiata. Y eso fue lo que hicimos», añade.

Justo antes del canto de la Salve, «el presidente de la Cofradía de las Angustias sorprendió a los presentes al afirmar que la Virgen de las Angustias saldría en procesión» para recorrer la Plaza Mayor. «Cuando lo anunció, en presencia del párroco, el alcalde y presidentes y representantes de otras cofradías, le dije que bajo ningún concepto podría hacer eso», asegura el presidente de la Junta Local de Semana Santa. «Nosotros somos responsables de la coordinación y organización de las procesiones. Y hacer una salida de este tipo tendría que, como mínimo, haber sido comentada durante esa tarde». «Le dije que eso no estaba autorizado y que para nada contaba con nuestro consentimiento». señala Muriel.

Ante esto, según explica David Muriel, el presidente de Las Angustias respondió que «sí contaba con la autorización de la parroquia y la Corporación municipal», quienes «no veían mal la decisión». De hecho, representantes de esta última entidad acompañaron a la Virgen de las Angustias en el recorrido -a lo que el alcalde, Guzmán Gómez, ha afirmado que fueron invitados al acto y no son los encargados de la organización-. «Yo respondí que nosotros no podíamos autorizar aquello y no queríamos saber nada del tema. Obviamente no participamos», afirma Muriel.

Salida no autorizada, algo inédito en 42 años

Finalmente, la hermandad medinense sí realizó un tramo, uniéndose al traslado procesional del Cristo del Desenclavo que tenía programado para entonces, y permitido por las condiciones meteorológicas, la Cofradía de la Misericordia y Nuestro Padre Jesús Nazareno. La actuación de Las Angustias es definida como «una salida no autorizada de un paso» por Muriel, algo que, recalca, «no había sucedido nunca en Medina del Campo en los 42 años de historia que tiene la Junta de Semana Santa. Por su parte, la Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias ha eludido pronunciarse sobre lo ocurrido.

Precisamente, la Junta de Semana Santa se reunirá este martes en comisión de gobierno para preparar el pleno de cofradías que tendrá lugar en mayo y en el que se hará balance de las actividades realizadas, incluyendo las posibles consecuencias tras incidente: «Yo creo que es un hecho extremadamente grave y tendremos que valorar las responsabilidades y las decisiones que adoptamos», explica David Muriel quien, a pesar del incidente, valora positivamente el desarrollo de la Semana Santa de Medina del Campo este 2025.