Actos vandálicos en las piscinas municipales de Nava del Rey el pasado mes de agosto. Ayuntamiento Nava

Valladolid

Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey

Tres de los presuntos implicados en los hechos, que obligaron a cerrar al día siguiente las instalaciones en pleno mes de agosto, son menores de edad

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:33

La Guardia Civil de Valladolid ha investigado a cinco personas, tres de ellas menores de edad, como presuntos autores de un delito de daños en las piscinas de Nava del Rey. La Benemérita, tras tener conocimiento de los hechos a través de una denuncia presentada en el puesto de Nava del Rey, abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la noche del 8 al 9 de agosto en las instalaciones de las piscinas municipales.

Según lo manifestado en la denuncia, autores desconocidos accedieron al recinto cuando se encontraba cerrado al público, procediendo a vaciar un extintor en el agua, defecar en la piscina y causar diversos daños en el mobiliario. Estos actos provocaron el cierre de las instalaciones durante toda la jornada siguiente, ya que fue necesario vaciar y rellenar la piscina debido a la posible toxicidad del polvo del extintor.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la identificación de cinco personas presuntamente implicadas en los hechos, tres de ellas menores de edad, todas residentes en Nava del Rey. La Guardia Civil instruye las correspondientes diligencias que han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Valladolid.

