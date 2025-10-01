Herido un octogenario al ser atropellado por un coche en La Victoria

Calle Fuente el Sol, a la altura del número 29, donde se ha producido el atropello.

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este miércoles por la mañana tras ser atropellado por un turismo en Valladolid capital. El siniestro se ha producido sobre las 9:50 horas en el barrio de La Victoria, a la altura del número 29 de la calle Fuente el Sol, cuando una llamda ha alertado a la sala de operaciones del 112 de lo sucedido y ha requerido asistencia sanitaria para el octogenario, que sangraba por la cabeza.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender al herido.

Se trata del segundo atropello en apenas una hora en la capital vallisoletana. A las 8:45 horas, una mujer de 35 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un coche en la carretera de Rueda, bajo el puente de la ronda VA-30. La mujer estaba consciente y presentaba contusiones.