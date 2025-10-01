El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calle Fuente el Sol, a la altura del número 29, donde se ha producido el atropello. Google Maps

Valladolid

Herido un octogenario al ser atropellado por un coche en La Victoria

El suceso ha tenido lugar a las 9:45 horas de este miércoles en la calle Fuente el Sol

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:29

Un hombre de unos 80 años ha resultado herido este miércoles por la mañana tras ser atropellado por un turismo en Valladolid capital. El siniestro se ha producido sobre las 9:50 horas en el barrio de La Victoria, a la altura del número 29 de la calle Fuente el Sol, cuando una llamda ha alertado a la sala de operaciones del 112 de lo sucedido y ha requerido asistencia sanitaria para el octogenario, que sangraba por la cabeza.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Valladolid, el Cuerpo Nacional de Policía y una ambulancia para atender al herido.

Se trata del segundo atropello en apenas una hora en la capital vallisoletana. A las 8:45 horas, una mujer de 35 años ha resultado herida este miércoles por la mañana tras ser atropellada por un coche en la carretera de Rueda, bajo el puente de la ronda VA-30. La mujer estaba consciente y presentaba contusiones.

