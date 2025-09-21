Cigales vive un fin de semana de vendimia

Cigales volvió a vestirse de gala este fin de semana para celebrar su XLV Fiesta de la Vendimia, una de las citas más esperadas de ... la Villa del Clarete, que está declarada de Interés Turístico Regional. A ella acudieron miles de personas llenaron calles y plazas para brindar por el vino, la cultura y la gastronomía.

El sábado fue el día grande. La Plaza Mayor acogió el tradicional pisado de la uva y la imposición de bandas a las bodegueras de los municipios de la Denominación de Origen Cigales y de Valladolid capital. Este año, la distinción de Bodeguera Mayor recayó en la representante de San Martín de Valvení.

Ampliar Brindis por el primer mosto del año de Cigales L.N.

Tras ese momento, el director de cine Arturo Dueñas, tomó el micrófono para pregonar una fiesta que abrió oficialmente la Feria del Vino. Allí, los asistentes pudieron degustar los claretes, rosados y tintos de bodegas locales como Finca Museum, Vinos de la Luz, Bodega Cooperativa Cigales, Ovidio García, Frutos Villar y Thesaurus. Como novedad, este año se unió un espacio dedicado a los albariños de la D.O. Rías Baixas gracias al hermanamiento con el municipio gallego de Cambados.

La jornada también sirvió para reconocer la trayectoria de Águeda del Val, distinguida por el Consejo Regulador de la D.O. Cigales por toda una vida dedicada al vino. Además, se entregaron los premios del VI Concurso fotográfico del envero y se celebró el XLIV Encuentro de Folklore.

El ambiente festivo se completó con la XIV edición del Pincho Uvero, la muestra de oficios artesanos en la Plaza Mayor, el Lagunajo y el parque municipal, y las actuaciones de grupos tradicionales que animaron a vecinos y visitantes hasta bien entrada la noche.

El domingo, el protagonismo fue para los actos taurinos. El Toro del Clarete, bautizado 'Madrileño', recorrió las calles ante miles de aficionados. También hubo un encierro campero con tres novillos, además de música en directo, degustaciones de vino y queso de Alimentos de Valladolid, visitas guiadas a la iglesia de Santiago Apóstol y a las bodegas de la localidad.

Ampliar Toro del Clarete de Cigales L. N.

Con este fin de semana de vendimia, Cigales culminó una semana en la que las catas, talleres y actividades para todos los públicos han convertido a la villa en un auténtico referente enoturístico.