Cigaleños celebrando el aniversario del fallecimiento de Fray Antonio Alcalde L. Negro

Valladolid

Cigales honra a su vecino más ilustre, en el 233 aniversario de su muerte

Un acto de homenaje recuerda la figura de Fray Antonio Alcalde, que cambió la historia de Guadalajara (México)

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:14

Cigales ha rendido este jueves un sentido homenaje al que es su hijo más ilustre y universal, Fray Antonio Alcalde. Lo ha hecho coincidiendo con ... el 233 aniversario del fallecimiento de este fraile dominico que, a día de hoy, sigue siendo un referente de compromiso social en Guadalajara (México).

