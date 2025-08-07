Cigales honra a su vecino más ilustre, en el 233 aniversario de su muerte

Cigales ha rendido este jueves un sentido homenaje al que es su hijo más ilustre y universal, Fray Antonio Alcalde. Lo ha hecho coincidiendo con ... el 233 aniversario del fallecimiento de este fraile dominico que, a día de hoy, sigue siendo un referente de compromiso social en Guadalajara (México).

La jornada conmemorativa comenzó con una misa en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, seguida de un responso y una ofrenda floral ante la estatua del denominado 'Fraile de la Calavera'.

Hasta allí se desplazaron más de medio centenar de miembros de la Asociación de Jubilados que lleva su nombre, encabezados por su presidenta y la Junta Directiva. También estuvieron presentes representantes de la corporación municipal y varios descendientes de Fray Antonio.

Tras la ceremonia, los asistentes participaron en una comida de hermandad que sirvió para estrechar lazos entre generaciones y reivindicar el legado de un hombre que dedicó su vida a servir a los más necesitados. Fray Antonio Alcalde es el vínculo que une a Cigales y Guadalajara (México), con la que el municipio está hermanado desde hace años.

En aquellas tierras mexicanas, Alcalde fundó la Real Universidad de Guadalajara, el Santuario de Guadalupe, el Hospital Civil —que aún hoy sigue en funcionamiento—, y promovió la construcción del primer complejo habitacional popular de América, conocido como «las cuadritas». Todo ello con una visión moderna y humana y volcada con los más desfavorecidos. Como colofón se celebró también un concierto homenaje a Mocedades a cargo de la agrupación musical Voces de Laguna, en el Parque Municipal.