La usuaria Kika Hernández y el conductor Eladio Martín, ambos miembros del grupo Bla Bla Cas

Valladolid

En Castronuño, si no hay autobús… te lleva el vecino

Un grupo de WhatsApp llamado «BlaBlaCas» conecta a quienes conducen con quienes necesitan llegar al médico, a comprar o hacer recados. Una red de solidaridad local en la que ya participan 69 personas

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:43

Por Castronuño pasa el tren, pero no tiene parada. El autobús si que la tiene, sin embargo, muchas veces su horario y frecuencia no resultan ... demasiado útiles. Esto ha llevado a que los vecinos se organicen para cubrir las carencias del transporte público, y, y lo han hecho con imaginación y con una iniciativa tan sencilla como eficaz, un grupo de Whatsapp que han denominado BlaBlaCas -como guiño a la famosa aplicación de viajes compartidos-. En este grupo ya participan 69 personas del pueblo, la mayoría, mujeres mayores que no conducen. La idea es compartir coche con quien tiene que ir a Medina del Campo, Valladolid o Alaejos, principalmente, y así, llegar a tiempo a una analítica, una consulta, o simplemente a hacer la compra.

