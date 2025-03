Naturaleza y servicios en un enclave privilegiado

José Ignacio Vázquez Herrera, alcalde de Castronuño: «Voy a luchar para conseguir las mejores inversiones»

José Ignacio Vázquez Herrera

Ser alcalde en un municipio rural supone una gran responsabilidad, aunque suene a tópico. Supone ser gestor para todos y como no, ser empático con todos y con sus problemas. Si además eres el alcalde de Castronuño, y que me perdonen mis compañeros de los pueblos aledaños, el orgullo es mayor, y no porque sea mi pueblo, sino porque dispone de un enclave único, una reserva natural inigualable y una orografía perfecta, lo que hace de Castronuño un municipio atractivo para los vecinos y visitantes.

Lo que más me gusta de la gestión municipal es la sensación de poder devolver a mi pueblo una pequeña parte de lo que tanto me ha dado él a mí. Se cumplen dos años de mi alcaldía y hemos pasado buenos momentos y otros no tan buenos, pero hemos conseguido asfaltar calles, arreglar el entorno de las piscinas, y el mayor proyecto: que nos arreglen la carretera general, aumentar el parque del ayuntamiento, pero nos quedan muchas cosas pendientes.

Desde luego, uno de los más importantes proyectos que tengo con mi pueblo es la construcción de una residencia de mayores en Castronuño para poder atenderles como se merecen. Es una iniciativa ambiciosa pero se está realizando un estudio de viabilidad y aunque lleve tiempo e inversión, estoy seguro de que con tiempo vamos a poder llevarlo a cabo.

Quiero concluir que el ser alcalde de Castronuño, supone que nunca voy a parar para mejorar nuestro municipio, que no le quede la menor duda a nadie, que voy a luchar hasta el final para conseguir las mejores inversiones que pueda, y que haré absolutamente todo lo que sea positivo para mi pueblo. Gracias por darme la oportunidad de expresarme para mis vecinos.