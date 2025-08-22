Camisas horteras para animar las fiestas de Torrelobatón

Torrelobatón ya está metido de lleno en sus fiestas del Padre Hoyos, que se alargarán hasta el domingo con un programa repleto de actividades taurinas ... y propuestas pensadas para todos los públicos. Este viernes uno de los momentos más divertidos ha sido el vermú con camisas horteras, una cita que ya se ha ganado un hueco en el entre los peñistas y que cada año suma más participación.

La plaza Mayor se llenó de prendas estridentes, colores imposibles, estampados estrafalarios y mucho ingenio. Desde motivos rurales hasta camisetas personalizadas, pasando por personajes de dibujos animados… había opciones para todos los gustos y edades.

El premio a la camisa más llamativa se lo llevaron los integrantes de la peña Los Parientes, que sorprendieron con un conjunto dedicado a la Pantera Rosa. Entre bromas y fotos, lograron hacerse con el reconocimiento de un jurado que no lo tuvo nada fácil, las peñistas de Bakanal, que llevan un cuarto de siglo animando las fiestas con originales propuestas y actividades. La charanga Sin Control fue la encargada de poner la banda sonora a esta actividad.

Por la tarde hubo un paseo de bueyes desde Carremediana hasta la plaza de toros, un concurso de disfraces y ya a medianoche, un encierro urbano, suelta de maquillas y macroespectáulo Titanium Show.