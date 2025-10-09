El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El principal investigado, de origen brasileño, en su vivienda de San Vicente de la Barquera.

Valladolid

Cae una red de ciberestafa para «robar a las abuelas» con un vallisoletano entre los detenidos

Vecino de Arroyo, compraba los sistemas por Telegram al cabecilla del entramado para suplantar bancos y completar el engaño a las víctimas

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 19:44

Comenta

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones debido al cariz que ha tomado la investigación. Su epicentro se encuentra en San Vicente ... de la Barquera (Cantabria), pero la ramificación de este entramado de ciberestafa trasciende fronteras y llega a Valladolid, concretamente a Arroyo de la Encomienda, con uno de los implicados y ahora también detenido. Este tenía su centro de operaciones en una vivienda para engañar, entre un sinfín de afectados, a personas mayores.

