Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Todos los que a última hora de la tarde del pasado viernes acudieron hasta la residencia San Ramón y San Luis de Mojados, donde se ... derrumbó el falso techo de una habitación con dos usuarias en su interior, coinciden en la expresión. Tildan de «milagro» el hecho de que las residentes, de 73 y 84 años y ambas con una enfermedad neurodegenerativa, salieran prácticamente ilesas después de desplomarse las placas y caer al suelo, hasta quedar reducidas a pedazos, mientras ellas estaban ya acostadas. «Están bien de milagro», insisten quienes pudieron ver 'in situ' el estado en el que quedó la estancia tras el incidente, con buena parte de las baldosas repletas de fragmentos del techo.

Todo ocurrió minutos antes de las 21:00 horas. Las usuarias, que residen en este centro de carácter público aunque de gestión privada desde hace dos y seis años, respectivamente, estaban ya en las camas de la habitación que comparten cuando un golpe, fuerte y seco, alertó a los trabajadores, que acudieron inmediatamente hasta la zona en cuestión para comprobar qué había sucedido.

Ampliar Restos del falso techo en el suelo de la habitación. El Norte

Se había derrumbado gran parte del falso techo del habitáculo, pero «milagrosamente» las mujeres estaban ilesas. Tras ello, fueron atendidas y examinadas por un médico en la propia residencia, si bien, pese a que cayó mientras estaban acostadas en la cama, apenas presentaban rasguños. No obstante, una de ellas fue trasladada horas después a nivel particular a un hospital dado que tenía un golpe en la cabeza.

Los hechos ya han sido denunciados ante la Guardia Civil (primero en el de Laguna, al ser el más próximo de guardia, y este mismo lunes en Mojados), cuyos agentes se desplazaron esa misma noche hasta la residencia de la tercera edad tras ser alertados de lo ocurrido.

«Ha sido un accidente, se ha caído un techo de una habitación, no podemos decir mucho más», apuntan desde la dirección de CK Senior San Ramón y San Luis, que avanzan que este mismo martes acudirá a la residencia un arquitecto para tratar de determinar y valorar qué ha podido pasar. Asimismo, aseguran entender la «preocupación de las familias» e insisten en que es la primera vez que sucede algo similar.

Este medio ha intentado contactar en varias ocasiones con el alcalde para conocer su punto de vista de los hechos, si bien no ha obtenido respuesta.