El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado en el que quedó la habitación tras derrumbarse el falso techo. El Norte

Valladolid

Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Familiares de las residentes, ambas con una enfermedad neurodegenerativa, han denunciado los hechos ante la Guardia Civil

E. Esteban

E. Esteban

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 06:59

Comenta

Todos los que a última hora de la tarde del pasado viernes acudieron hasta la residencia San Ramón y San Luis de Mojados, donde se ... derrumbó el falso techo de una habitación con dos usuarias en su interior, coinciden en la expresión. Tildan de «milagro» el hecho de que las residentes, de 73 y 84 años y ambas con una enfermedad neurodegenerativa, salieran prácticamente ilesas después de desplomarse las placas y caer al suelo, hasta quedar reducidas a pedazos, mientras ellas estaban ya acostadas. «Están bien de milagro», insisten quienes pudieron ver 'in situ' el estado en el que quedó la estancia tras el incidente, con buena parte de las baldosas repletas de fragmentos del techo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren dos personas en un accidente en la autovía que une Segovia y Valladolid
  2. 2

    El coche embestido por un camión en la autovía que une Segovia y Valladolid estaba parado en el arcén
  3. 3 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor vallisoletano y «apasionado defensor de la palabra»
  4. 4 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  5. 5

    Un coche se estrella contra un semáforo, que le cae encima, en la Avenida Zamora de Valladolid
  6. 6

    Juicio por el mayor alijo de coca descubierto en Valladolid: 862 kilos valorados en 65 millones de euros
  7. 7

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  8. 8

    Se desprende el cuarto arco de luces de Navidad en Valladolid en menos de una semana
  9. 9

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  10. 10

    Las riberas del Pisuerga albergan a la mayoría de los 80 indigentes que duermen al raso en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro