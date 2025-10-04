Un caballo herido en el primer encierro mixto de las fiestas de Mojados

Momento en el que el toro alcanza al caballo y el jinete salta.

Miguel Á. Rochas Sábado, 4 de octubre 2025, 17:13 Comenta Compartir

Un caballo con una grave cornada y varias caídas es el balance del primer encierro mixto de las fiestas de la Virgen del Rosario que se celebran en Mojados, donde entraron los tres toros que se soltaron en una buena mañana con muchos aficionados presenciando el festejo.

A las 10:30 horas salían tres toros desde los corrales con destino a Mojados y ya, desde el primer momento, los toros cogieron el camino por su cuenta, rompiéndose la manada de salida.

El primero de los astados llegó enseguida al embudo, pero tardó más de media hora en entrar por las calles, y hora y pico en llegar a la plaza pues se quedó en las calles parado.

Los otros dos toros fueron completando el recorrido poco a poco y uno de ellos provocó alguna caída tanto de caballistas como de corredores sin más consecuencias. El tercero de los astados, negro veleto, pegó una espeluznante cornada en la nalga izquierda a un caballo que tuvo que ser trasladado al hospital equino de Olmedo para ser intervenido.

Después de un buen rato, los otros dos toros pisaron la calle y poco a poco fueron llegando a la plaza, dándose por finalizado el encierro.

Temas

Toros

Mojados