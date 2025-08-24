El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

David Bustamante, durante un concierto. Sane

Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas

El artista cántabro hará un recorrido por «sus grandes éxitos» y presentará en directo las nuevas composiciones de su proyecto 'Inédito'

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:54

El cantante cántabro David Bustamante ha anunciado una nueva parada en su próxima gira. Será el sábado 6 de septiembre en el campo de fútbol de la localidad vallisoletana de Nava del Rey, una cita protagonizada por un «pop desde las entrañas, letras inspiradoras e inspiradas en su gente, su entorno o él mismo».

El concierto, que se enmarca en las fiestas patronales Los Novillos 2025, se incluye en una gira que promete «emociones intensas y una conexión especial con el público», en la que Bustamante hará un recorrido por «sus grandes éxitos» y presentará en directo las nuevas composiciones de su proyecto 'Inédito'.

En esta decena de temas están «las verdaderas influencias» pop de la vida de Bustamante adquiridas en su juventud, desarrolladas en su madurez y creadas en pleno auge para el género de este primer cuarto de siglo. En este contexto, el artista cántabro ha permitido en 'Inédito' que sus letras, escritas como «un desahogo de luminosidad durante una etapa tan oscura como la pandemia, salgan a la luz».

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, el precio de entrada es 30 euros la general y 45 euros la VIP. Asimismo, el día del concierto, en taquilla, los precios serán de 35 euros en general y 50 euros en VIP.

