El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Julita, junto a su hija Carina y su nieto Ezequiel, frente a la casa en la que nació El Norte

De Buenos Aires a Santa Eufemia del Arroyo, ocho décadas después

A sus 89 años, Julita Quintanilla vuelve a pisar su localidad natal tras emigrar a Argentina en los años 40 huyendo del hambre

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

Nunca es tarde si la dicha es buena. Es el popular refrán que este martes expresaba Julita Quintanilla Ramos, de 89 años, cuando después ... de más de ocho década regresaba desde Buenos Aires a Santa Eufemia del Arroyo, su querido pueblo natal. Una emotiva visita en la que estuvo acompañada por dos porteños, su hija Carina Cornero Quintanilla, que ha venido por primera vez a España, y su nieto Ezequiel Gerardo Cisale, que llegaba en 2023 y que celebró la Nochebuena de ese año en compañía de los vecinos de Santa Eufemia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  2. 2 El menú casero y barato que se esconde en Delicias
  3. 3 Itevelesa vuelve a prestar el servicio de ITV con normalidad tras restablecer la red
  4. 4 Cuatro investigados por lesionar a ovejas de una granja en las extremidades y ubres
  5. 5

    Consulta cuántas personas nacieron, murieron y se casaron en tu pueblo el año pasado en Valladolid
  6. 6

    El Ayuntamiento corrige la información de la ZBE sobre las etiquetas que inducía a confusión
  7. 7 La mujer trans víctima de 40 puñaladas y cortes, con pronóstico reservado
  8. 8 Alertan de una oleada de estafas con la venta de pellets
  9. 9

    Un centro municipal de 1,4 millones en Valladolid%u2026 y un calefactor de casa
  10. 10

    Asegura que tres encapuchados obligaron a su padre a sacar 400 euros de un cajero en Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla De Buenos Aires a Santa Eufemia del Arroyo, ocho décadas después

De Buenos Aires a Santa Eufemia del Arroyo, ocho décadas después