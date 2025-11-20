El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un Airbus A400 despega de la Base Áerea de Villanubla hacia la de Zaragoza para cargar más material militar, durante las maniobras de la BRIPAC de este miércoles.

Un Airbus A400 despega de la Base Áerea de Villanubla hacia la de Zaragoza para cargar más material militar, durante las maniobras de la BRIPAC de este miércoles. Alberto Mingueza

La Base Aérea de Villanubla, objetivo militar para 500 paracaidistas del Ejército de Tierra

Sus efectivos llevan desplegados desde este lunes en el aeródromo con motivo de los ejercicios anuales con los que esta brigada ligera pone a prueba su capacidad de reacción ante el estallido de conflictos militares

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:47

Como si se tratara de un objetivo militar en el flanco este europeo, en Oriente Medio o en el continente africano. 500 efectivos de la ... Brigada 'Almogávares IV' de Paracaidistas del Ejército de Tierra (BRIPAC) han tomado la Base Aérea de Villanubla y el antiguo acuartelamiento, ya en desuso, reconvertido en puesto de mando del teniente coronel al frente de la misión: un ejercicio militar para preparar a los efectivos de este cuerpo ante cualquier situación de alta intensidad, en el que no ha faltado realismo ni medios técnicos.

