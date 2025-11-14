El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería

Pasaban poco más de las doce del mediodía y amenazaban cuatro gotas con hacer pasar por agua el desfile militar que esta mañana acogía la ... ciudad con motivo del 175 aniversario de la Academia de Caballería, pero fue sonar el toque de escuadrón, tomar posición los estandartes de las distintas unidades del regimiento y ponerse el cielo en orden. Asomando por momentos algún que otro rayo de sol, que ha bendecido un acto castrense presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Amador Enseñat y Berea, acompañado en el atril de autoridades por el Delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, entre otros reconocidos rostros de instancias políticas y judiciales.

Entre el público, un puñado de cientos de vallisoletanos, algunos animados por el bando emitido por el regidor el día antes, en el que instaba a arropar una celebración que honrara la «historia compartida» de la ciudad y el Arma de Caballería, que se trasladó a sus actuales dominios entre el Paseo y la Plaza de Zorrilla en 1852, proveniente de Alcalá de Henares, donde se había fundado apenas dos años antes.

También orgullosos familiares de los escuadrones de alumnos que en ella se forman para acceder a la Escala de Oficiales y Suboficiales y que han formado filas junto a la Escuadra de Batidores, que lucía el uniforme histórico de 1921, de un destacado azul celeste; la banda de Guerra Mixta de la plaza de Valladolid y la Unidad Musical del Cuarel General de la División San Marcial, llegada de Burgos para entonar con las trompetas y tambores el himno de España y el de Caballería, entre otras notas militares que han sonado a lo largo de todo el acto, que ha finalizado en torno a la una y media de la tarde.

En total, durante la celebración se han desplegado 115 soldados de distintos rangos y unidades, que han llevado a cabo la parada militar en un pequeño tramo entre la plaza y el Paseo de Zorrilla tras pasar revista ante el JEME, para después formar filas durante la lectura de una breve reseña histórica de la institución, en la que se han repasado algunos acontecimientos significativos. Entre ellos, el incendio que en 1915 calcinó el antiguo edificio y sobre cuyas ruinas se levantó la actual Academia de Caballería, que comenzó a construirse en 1921, cuando los Reyes de España colocaron la primera piedra. Si bien la actividad no se restituyó en las mismas instalaciones en las que hoy continúan formandose los oficiales del Arma hasta que finalizó la Guerra Civil, periodo en el que se trasladó al Alcázar de Toledo.

Aunque en esta ocasión no ha estado presente el Rey Felipe VI, que el pasado año presidió el 375 aniversario del Regimiento Farnesio XII, el más antiguo de Europa, el coronel Francisco Javier López, director de la Academia, ha trasladado a los regimientos que la componen la felicitación del monarca. Destacando el «compromiso y la excelencia» de una institución que se ha convertido en «pilar fundamental» para la formación de la caballería española, siendo un «centro de referencia» por su labor educativa y su contribución en el ámbito de la investigación y la innovación de las Fuerzas Armadas».

Símbolo de la ciudad

«Hoy no celebramos un acto dentro del patio de armas, sino en plena calle abiertos a la ciudad porque queríamos que este aniversario se viviera junto a quienes han dado sentido a nuestra presencia aquí, sus ciudadanos», agradecía el mismo coronel, tras recibir de la mano del alcalde una copia de la carta fundacional de la ciudad, rubricada por Felipe II en 1596 y una réplica de la estatua del Conde Ansúrez, como obsequio por sus casi dos siglos de historia. Ya en 2002, la Academia recibía la Medalla de Oro de la ciudad de la mano del León de la Riva, con motivo de otra fecha redonda, sus 150 años. Un vínculo entre ciudad e institución al que también ha hecho referencia el JEME, quien se ha dirigido al cuadro de profesores que llevan a cabo una «indispensable labor» en la que combinan «tradicción e innovación» para disponer «de la mejor caballería posible» para el Ejercito de España.

Tras finalizar todos los rituales militares, las palabras de clausura han corrido a cargo del alcalde, que ha reiterado el «honor» que supone para la ciudad de Valladolid «albergar a este corazón importante del Ejército de España». «Caballería y ciudad forman un todo. No podemos entender a la ciudad sin la Caballería y la Caballería española no se puede entender sin Valladolid», incidía, recordando que la simbiosis entre ambas trasciende al edificio que corona el Paseo de Zorrilla, en alusión a las maniobras que los cadetes llevan a cabo en El Pinar de Antequera: «Es parte de la ciudad, es parte de la academia, donde los alumnos hacen sus primeras prácticas y el primer contacto con la realidad de lo que es nuestra caballería. El Pinar a todos ustedes les abraza».