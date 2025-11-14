El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Amador Enseñat, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, pasa revista los militares desplegados frente a la Academia de Caballería.

Amador Enseñat, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, pasa revista los militares desplegados frente a la Academia de Caballería.

El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería

El acto conmemorativo, que se ha celebrado en presencia del Jefe del Estado Mayor, ha transcurrido sin incidentes tras verse amenazado por las precipitaciones

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:32

Comenta

Pasaban poco más de las doce del mediodía y amenazaban cuatro gotas con hacer pasar por agua el desfile militar que esta mañana acogía la ... ciudad con motivo del 175 aniversario de la Academia de Caballería, pero fue sonar el toque de escuadrón, tomar posición los estandartes de las distintas unidades del regimiento y ponerse el cielo en orden. Asomando por momentos algún que otro rayo de sol, que ha bendecido un acto castrense presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), el general Amador Enseñat y Berea, acompañado en el atril de autoridades por el Delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, entre otros reconocidos rostros de instancias políticas y judiciales.

