La banda del Nazareno de Santiago recauda 3.000 euros para la ermita de Castilviejo de Rioseco

La solidaridad también puede ser parte de la fiesta, como así lo demostró este domingo la agrupación musical de la Hermandad del Nazareno de Santiago ... y Santa Verónica de Medina de Rioseco con el concierto solidario que ofreció en la pradera de Castilviejo con el que logró recaudar 3.000 euros, que se destinarán al mantenimiento de la ermita de la patrona de la Ciudad de los Almirantes y su entorno.

En el día de la celebración del Cristo de Castilviejo, con misa y procesión por la mañana, en la festividad de la Exaltación de la Cruz, el concierto se celebró, ante numerosos vecinos y allegados, en una agradable tarde de sol y un buen ambiente festivo. Las marchas procesionales Redención, Pasión y Amargura, La Esperanza de María, La Saeta o Consuelo Gitano, entre otras, fueron los títulos de algunas de las nueve marchas procesionales que, a modo de vía crucis, cambiaron las calles de Medina de Rioseco, donde suenan cada Semana Santa, por la pradera de Castilviejo. En el programa no faltó un guiño en honor a la Virgen de Castilviejo. Para una ocasión tan especial la agrupación musical del Nazareno de Santiago estrenó una camisa blanca con su logo bordado en hilo morado como un guiño al color de la túnica de terciopelo con la procesional su hermandad el Jueves Santo. Esta camisa es de parte de la uniformidad que se completará el año que viene.

El presidente de la Hermandad de la Virgen de Castilviejo, Antonio Galván, además de agradecer a la banda del Nazareno de Santiago su voluntad para hacer realidad el concierto, expresó la necesidad de recaudar fondos para hacer posible proyectos de futuro como la realización de las escaleras del coro, la instalación de una nueva megafonía, la renovación del parque infantil o los aseos públicos, un nuevo retejo al tejado, la mejora de la iluminación de la ermita o la replantación de árboles, entre otras acciones, que “se podrán ir llevando a cabo con la consecución de los fondos necesarios”. Además, Galván quiso dar las gracias a todos los establecimientos de la localidad y a la Asociación de Empresarios que han colaborado con la donación de los regalos que se rifaron con las 3.000 papeletas que se habían vendido para la ocasión.

Por su parte, el director musical de la agrupación musical del Nazareno de Santiago, Manuel Calvo, manifestó que “ha sido una experiencia muy bonita en la hemos disfrutado mucho, con gran orgullo de tocar en Castilviejo, pero, sobre todo, de poder aportar a un lugar tan emblemático para los riosecanos”. Además señaló que estaban “muy contentos y asombrados porque se habían superado todas las expectativas al vender todas las papeletas y recaudar 3.000 euros”. El director musical explicó que llevaban días ensayando para este concierto, y que van a seguir esta semana de cara a que el próximo 20 de septiembre la banda acompañará musicalmente a Nuestra Señora de las Angustias de Valladolid durante el segundo traslado de la Misión Evangelizadora, entre el Monasterio de Santa Clara de Asís y el Convento de las Hermanas de la Cruz.

El santuario de la Virgen de Castilviejo, que dista de Medina de Rioseco a unos cuatro kilómetros, está configurado por un complejo de edificaciones de piedra, ladrillo y tapial, según explica la historiadora Eloisa Wattenberg en el Catálogo Monumental de la localidad, señalando que el templo, de mediados del siglo XVI, ofrece planta de cruz latina con la cabecera prolongada por el camarín de la Virgen, al que se accede desde la sacristía. La fachada de sillería tiene puerta central en arco de medio punto, que presenta en el centro escudo, en bajorrelieve, de la Virgen de Castilviejo, flanqueado por dos escudos de la ciudad. Coronando la puerta, se observa escudo con las armas del VI Almirante de Castilla y II Duque de Medina de Rioseco, D. Luis Enríquez y de su mujer, Doña Ana de Cabrera y Moncada, que fecha la construcción entre 1542 y 1572.

En el interior destaca el retablo mayor, para el que Joaquín Benito Churriguera dio las trazas en 1712, ejecutando la obra Carlos Carnicero entre ese mismo año y el siguiente, siendo las esculturas de Antonio Gautúa. Consta de un solo cuerpo y tres calles verticales separadas por pares de columnas salomónicas, muy decoradas, sobre las que se asientan las estatuas sedentes de los cuatro evangelistas. En la calle central está situada en hornacina la imagen titular, Nuestra Señora de Castilviejo, sobre un trono de ángeles. La hornacina es transparente dejando pasar la luz que entra del camarín. El retablo se remata con el grupo de la Asunción. Los relieves de las calles laterales tienen los temas de la Anunciación y nacimiento de San Juan Bautista. El nombre de Castilviejo procede de un antiguo castillo que se encontraba situado en las inmediaciones de la actual ermita y donde según la tradición apareció una imagen de la Virgen.