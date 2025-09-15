El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La agrupación musical del Nazareno de Santiago durante el concierto solidario en Castilviejo Fernando Fradejas

La banda del Nazareno de Santiago recauda 3.000 euros para la ermita de Castilviejo de Rioseco

La agrupación musical ofreció en la pradera de la ermita un programa de marchas procesionales ante numerosos vecinos y allegados

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:53

La solidaridad también puede ser parte de la fiesta, como así lo demostró este domingo la agrupación musical de la Hermandad del Nazareno de Santiago ... y Santa Verónica de Medina de Rioseco con el concierto solidario que ofreció en la pradera de Castilviejo con el que logró recaudar 3.000 euros, que se destinarán al mantenimiento de la ermita de la patrona de la Ciudad de los Almirantes y su entorno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  5. 5

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  6. 6

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  7. 7 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  8. 8

    Con esclerosis y discapacidad del 70%, su esposa enferma y sin plaza en la residencia de su localidad
  9. 9 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  10. 10

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La banda del Nazareno de Santiago recauda 3.000 euros para la ermita de Castilviejo de Rioseco

La banda del Nazareno de Santiago recauda 3.000 euros para la ermita de Castilviejo de Rioseco