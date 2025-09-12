Un concierto solidario recaudará este domingo fondos para la ermita de Castilviejo de Rioseco

Redención, Pasión y Amargura, La Esperanza de María, La Saeta o Consuelo Gitano son los títulos de algunas marchas procesionales que este domingo cambiarán las ... calles de Medina de Rioseco, donde suenan cada Semana Santa, por la pradera de Castilviejo, gracias al concierto solidario que, por la tarde, va a ofrecer la agrupación musical de la Hermandad del Nazareno de Santiago y la Santa Verónica con el fin de recaudar fondos para la ermita de la patrona de la Ciudad de los Almirantes.

El concierto, que coincide con la celebración del Cristo de Castilviejo en la festividad de la Exaltación de la Cruz, dará comienzo a las 17.00 horas en un gran escenario y numerosas sillas que se han colocado junto a la fuente que existe en uno de los lados de la pradera. El presidente de la Hermandad de la Virgen de Castilviejo, Antonio Galván, además de agradecer a la banda del Nazareno de Santiago su voluntad para hacer realidad el concierto, expresó la necesidad de recaudar fondos para hacer posible proyectos de futuro como la realización de las escaleras del coro, la instalación de una nueva megafonía, la renovación del parque infantil o los aseos públicos, un nuevo retejo al tejado, la mejora de la iluminación de la ermita o la replantación de árboles, entre otras acciones, que «se podrán ir llevando a cabo con la consecución de los fondos necesarios». Además, Galván quiso dar las gracias a todos los establecimientos de la localidad y a la Asociación de Empresarios que han colaborado con la donación de los regalos que se van a rifar con las papeletas que se han vendido para la ocasión.

Por su parte, el director musical de la agrupación musical del Nazareno de Santiago, Manuel Calvo, manifestó «el orgullo de todos los componentes para participar como riosecanos en este concierto a beneficio de la ermita de nuestra patrona». Respecto al programa adelantó que se iban interpretar nueve marchas, muchas del repertorio de Semana Santa, en una cronología similar a un vía crucis, pues no hay que olvidar que es la festividad de la Exaltación de la Cruz, sin que, como no podía ser de otra manera, falte un guiño en honor a la Virgen de Castilviejo. Además indicó que era la primera vez que su agrupación iba a tocar en Castilviejo, «incluso, me atrevería a decir que es la primera banda de Semana Santa en tocar en este lugar tan querido por los riosecanos».

El santuario de la Virgen de Castilviejo, que dista de Medina de Rioseco a unos cuatro kilómetros, está configurado por un complejo de edificaciones de piedra, ladrillo y tapial, según explica la historiadora Eloisa Wattenberg en el Catálogo Monumental de la localidad, señalando que el templo, de mediados del siglo XVI, ofrece planta de cruz latina con la cabecera prolongada por el camarín de la Virgen, al que se accede desde la sacristía. La fachada de sillería tiene puerta central en arco de medio punto, que presenta en el centro escudo, en bajorrelieve, de la Virgen de Castilviejo, flanqueado por dos escudos de la ciudad. Coronando la puerta, se observa escudo con las armas del VI Almirante de Castilla y II Duque de Medina de Rioseco, D. Luis Enríquez y de su mujer, Doña Ana de Cabrera y Moncada, que fecha la construcción entre 1542 y 1572.

En el interior destaca el retablo mayor, para el que Joaquín Benito Churriguera dio las trazas en 1712, ejecutando la obra Carlos Carnicero entre ese mismo año y el siguiente, siendo las esculturas de Antonio Gautúa. Consta de un solo cuerpo y tres calles verticales separadas por pares de columnas salomónicas, muy decoradas, sobre las que se asientan las estatuas sedentes de los cuatro evangelistas. En la calle central está situada en hornacina la imagen titular, Nuestra Señora de Castilviejo, sobre un trono de ángeles. La hornacina es transparente dejando pasar la luz que entra del camarín. El retablo se remata con el grupo de la Asunción. Los relieves de las calles laterales tienen los temas de la Anunciación y nacimiento de San Juan Bautista. El nombre de Castilviejo procede de un antiguo castillo que se encontraba situado en las inmediaciones de la actual ermita y donde según la tradición apareció una imagen de la Virgen.