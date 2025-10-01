El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren Avlo, en una imagen de archivo.

Una avería entre Valladolid y Zamora causa retrasos en los trenes de alta velocidad

Se han registrado «demoras medias de 45 minutos en el servicio de Alta Velocidad que conecta Galicia y Madrid», según indica Renfe

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:58

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre Toro y Medina del Campo ha sido la causante de que se registraran «demoras medias de 45 minutos en el servicio de Alta Velocidad que conecta Galicia y Madrid», tal y como anuncia Renfe.

Debido a esta incidencia, que se ha solucionado en torno a las 19:00 horas, los trenes AVE y AVLO que circulaban entre Madrid y Vigo/Coruña así como el tren AVE con origen Ourense y destino final Alicante han sufrido los citados retrasos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  3. 3

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  4. 4

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  5. 5 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  6. 6 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  7. 7

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  9. 9

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  10. 10 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una avería entre Valladolid y Zamora causa retrasos en los trenes de alta velocidad

Una avería entre Valladolid y Zamora causa retrasos en los trenes de alta velocidad