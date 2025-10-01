Una avería entre Valladolid y Zamora causa retrasos en los trenes de alta velocidad Se han registrado «demoras medias de 45 minutos en el servicio de Alta Velocidad que conecta Galicia y Madrid», según indica Renfe

Una incidencia en la infraestructura ferroviaria entre Toro y Medina del Campo ha sido la causante de que se registraran «demoras medias de 45 minutos en el servicio de Alta Velocidad que conecta Galicia y Madrid», tal y como anuncia Renfe.

Debido a esta incidencia, que se ha solucionado en torno a las 19:00 horas, los trenes AVE y AVLO que circulaban entre Madrid y Vigo/Coruña así como el tren AVE con origen Ourense y destino final Alicante han sufrido los citados retrasos.

