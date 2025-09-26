El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Varios de los pasajeros, en el intercambiador de Valdestillas. El Norte

Valladolid

Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas

«El tren se paró de golpe y se apagaron las luces», dice una de las viajeras del tren que salió de Madrid en dirección a Santander y terminó parado en el intercambiador

M. A.

M. A.

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:43

«El tren se paró de golpe y se apagaron las luces». De esta manera relata María Pilar Alberro Campo lo que ha vivido a ... las 20:35 horas mientras se dirigía a Santander en un Alvia que salió de la estación madrileña de Chamartín y que se paró de manera inesperada. Según indican fuentes de Renfe, esa avería se debió una incidencia en el pantógrafo -el dispositivo articulado ubicado en el techo del tren que funciona como un brazo mecánico para captar la electricidad de la catenaria- y ha dejado sin electricidad al tren en el intercambiador de Valdestillas, en Valladolid.

