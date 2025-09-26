Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas

ValladolidUna avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas
«El tren se paró de golpe y se apagaron las luces», dice una de las viajeras del tren que salió de Madrid en dirección a Santander y terminó parado en el intercambiador
Valladolid
Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:43
«El tren se paró de golpe y se apagaron las luces». De esta manera relata María Pilar Alberro Campo lo que ha vivido a ... las 20:35 horas mientras se dirigía a Santander en un Alvia que salió de la estación madrileña de Chamartín y que se paró de manera inesperada. Según indican fuentes de Renfe, esa avería se debió una incidencia en el pantógrafo -el dispositivo articulado ubicado en el techo del tren que funciona como un brazo mecánico para captar la electricidad de la catenaria- y ha dejado sin electricidad al tren en el intercambiador de Valdestillas, en Valladolid.
La avería ha dejado a los 260 pasajero del Alvia «tirados y a oscuras», tal y como señala María Pilar Alberro, quien reconoce que al menos desde el vagón cafetería, pasadas las 22:00 horas, les han ofrecido agua y refrescos a los pasajeros, así como patatas fritas.
Los pasajeros han tenido la oportunidad de bajar del tren hasta el intercambiador para ir al baño y desde Renfe señalan que la incidencia se solucionará en breve, cuando llegue el Alvia Santander–Madrid para remolcar el tren de la incidencia hasta Valladolid, donde se realizará un intercambio de viajeros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.