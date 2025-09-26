Una avería en un Alvia deja «tirados y a oscuras» a 260 pasajeros en Valdestillas

Varios de los pasajeros, en el intercambiador de Valdestillas.

«El tren se paró de golpe y se apagaron las luces». De esta manera relata María Pilar Alberro Campo lo que ha vivido a ... las 20:35 horas mientras se dirigía a Santander en un Alvia que salió de la estación madrileña de Chamartín y que se paró de manera inesperada. Según indican fuentes de Renfe, esa avería se debió una incidencia en el pantógrafo -el dispositivo articulado ubicado en el techo del tren que funciona como un brazo mecánico para captar la electricidad de la catenaria- y ha dejado sin electricidad al tren en el intercambiador de Valdestillas, en Valladolid.

La avería ha dejado a los 260 pasajero del Alvia «tirados y a oscuras», tal y como señala María Pilar Alberro, quien reconoce que al menos desde el vagón cafetería, pasadas las 22:00 horas, les han ofrecido agua y refrescos a los pasajeros, así como patatas fritas. Noticia relacionada La demora media en trenes Avant afectados por retrasos supera ya los diez minutos Los pasajeros han tenido la oportunidad de bajar del tren hasta el intercambiador para ir al baño y desde Renfe señalan que la incidencia se solucionará en breve, cuando llegue el Alvia Santander–Madrid para remolcar el tren de la incidencia hasta Valladolid, donde se realizará un intercambio de viajeros.

