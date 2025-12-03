Arde el remolque de un camión en plena A-62 en Pollos El conductor del vehículo pesado ha tenido que ser atendido por inhalación de humo

Estado de la A-62 a la altura de Pollos, en las inmediaciones del kilómetro donde se ha producido el suceso, este miércoles por la mañana.

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:12

El incendio en el remolque de un camión en plena A-62, a la altura de la localidad vallisoletana de Pollos, ha obligado este miércoles por la mañana a intervenir a los Bomberos. El fuego se ha desatado, por causas que no han trascendido, sobre las 9:15 horas en el kilómetro 167 de la citada autovía, sentido Burgos, momento en el que el servicio de conservación de carreteras ha alertado a Emergencias de que un vehículo pesado estaba ardiendo.

La sala de operaciones ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid, que se han desplazado rápidamente a la zona para sofocar las llamas.

Posteriormente, se ha solicitado asistencia sanitaria para el conductor del camión, que estaba consciente y con dificultad respiratoria por inhalación de humo. Así, se ha desplazado una ambulancia para atenderle.