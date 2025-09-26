Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año

El supermercado Alcampo de Laguna de Duero continuará abierto, pero con un cambio de formato. Era el único de la provincia sobre el que pesaba ... la amenaza de cierre a raíz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la compañía el pasado mayo, en el marco de un «plan de transformación y adaptación al futuro» elaborado para hacer frente a la «profunda transformación» del sector comercial.

En principio el ERE contemplaba el despido de 710 trabajadores y el cierre de 25 establecimientos, magnitudes que durante el proceso de negociación con los sindicatos se redujeron hasta las 565 rescisiones de contrato y los 16 locales clausurados, cuatro de ellos en la comunidad autónoma (uno en Toro, uno en Zamora, uno en Burgos y otro en León). Fue durante ese proceso cuando la cadena aceptó mantener activos ocho con la condición de que funcionaran los 365 días del año.

Entre estos últimos figuraba precisamente el súper de la avenida del Estadio número 1 de Laguna, que en la actualidad abre de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:30 horas. Pasará a ser lo que se conoce en el argot como un 7/7, según han confirmado tanto la Confederación Sindical Independiente Fetico como fuentes de la empresa. Con esa denominación se bautiza a los comercios que operan de lunes a domingo, o lo que es lo mismo, durante los siete días de la semana incluidos los festivos

Charo Torres, la vicesecretaria de Fetico –organización mayoritaria en el Comité Intercentros, con el 65% de los delegados– y responsable de la representación sindical en el Grupo Auchan/Adeo, califica como «muy positivo que la tienda no se cierre y se mantenga el empleo». En concreto, en este momento son trece los trabajadores vinculados laboralmente a las instalaciones de la localidad del alfoz de Valladolid.

18 horas de apertura diarias

Desde Alcampo no precisan si habrá alguna variación en esa cifra, pero sí avanzan que su intención es que el supermercado estrene el nuevo sistema «a finales de noviembre». Todo indica que para ello tendrá que cerrar durante unos días. Para prestar el servicio «antes habrá que acometer una serie de obras para adecuar la tienda al nuevo modelo», explican, puesto que la legislación autonómica limita la superficie de venta de este tipo de comercios a 500 metros cuadrados y en la actualidad la sala tiene 675. Además se eliminarán los mostradores de productos frescos (carnicería, pescadería), que no existen en los 7/7 de Alcampo.

El establecimiento funcionará durante 18 horas ininterrumpidas, si bien todavía no se ha determinado cómo se distribuirán. Una posibilidad es que se extiendan de 6:00 de la mañana a 00:00 de la noche, como ocurre con el del paseo de San Vicente, 73 (aunque se entra por Canterac) desde hace un año, o bien de 7:00 a 23:00, como el del Mercado del Val, que fue el primero en aplicar esta fórmula en la ciudad en agosto de 2023. Alcampo explota ocho locales más en la provincia, de los que seis están en la capital, uno en Arroyo de la Encomienda y uno en Tudela de Duero.