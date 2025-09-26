El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una abuela y su nieta acceden al supermercado Alcampo de Laguna de Duero este jueves. Alberto Mingueza

Valladolid

Alcampo mantendrá abierto el supermercado de Laguna a cambio de que funcione los 365 días del año

La tienda, que tiene trece trabajadores, era la única de la provincia sobre la que pesaba la amenaza de cierre por el ERE

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 06:46

El supermercado Alcampo de Laguna de Duero continuará abierto, pero con un cambio de formato. Era el único de la provincia sobre el que pesaba ... la amenaza de cierre a raíz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que presentó la compañía el pasado mayo, en el marco de un «plan de transformación y adaptación al futuro» elaborado para hacer frente a la «profunda transformación» del sector comercial.

