Alcampo propone mantener abiertos algunos supermercados si funcionan los 365 días del año

Alcampo ha planteado la posibilidad de mantener abiertos algunos de los supermercados sobre los que pesa la amenaza del cierre a cambio de que funcionen ... los 356 días del año con un horario extendido. Así se lo ha trasladado a los sindicatos durante la cuarta reunión de la mesa de diálogo sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de despido colectivo que ha presentado, según han confirmado Fetico y CC OO.

La intención inicial de la compañía era prescindir de 710 trabajadores en todo el país y clausurar 25 de esas tiendas, cifra que finalmente se ha quedado en 24. Según la firma, se trata de establecimientos «con dificultades». Su localización concreta no ha trascendido, pero según las fuentes consultadas la mayoría están «en Castilla y León, Madrid y Aragón». Todos están incluidos en el listado de 144 (inicialmente eran 145, a los que hay que sumar ocho hipermercados) donde habrá recortes de personal, entre los que figuran 43 de la comunidad que convierten a la región en la más perjudicada.

Desde la filial española de Auchan Retail precisan que no tienen previsto ofrecer ningún detalle sobre la marcha del ERE «hasta que no finalice la negociación», que «no está cerrada». En cuanto al formato 7/7, bajo el que podrían operar algunos de los 24 supermercados que están en la picota para evitar bajar la persiana, indican que «son tiendas de conveniencia con horarios ampliados que abren todos los días», ya sea entre las 6:00 de la mañana y la medianoche o bien de 7:00 horas a 1:00 de la madrugada.

Es el caso de dos de los once supermercados Alcampo de Valladolid, el del Mercado del Val, que estrenó esta fórmula en la ciudad en agosto de 2023 «con gran aceptación por parte de los clientes», según la empresa, y el de la calle Canterac, 5, que opera de esta manera desde el pasado septiembre. Con motivo de la reinauguración de este último, que se reformó para acomodarlo a las 18 horas de actividad ininterrumpida, la cadena de distribución indicó que pretendía «facilitar la vida de los consumidores y tratar de dar solución a las nuevas necesidades de compra».

De los 77 supermercados que tiene la enseña de matriz francesa en Castilla y León, de los que 64 pertenecían originalmente a Dia, hay nueve que funcionan de lunes a domingo. Además de los dos mencionados hay cuatro en Burgos, uno en León, uno en Salamanca y otro en Soria. Ninguno de ellos se encuentra en peligro salvo el del barrio vallisoletano de Delicias, que sí que aparece entre los que a priori se verían afectados por los despidos.

Supermercados Alcampo incluidos en el ERE en la región Burgos (14). Andrés Martínez Zatorre 5 y 7, Miranda 10 (Mercado Sur), ctra. Poza 14 (Villímar), García Lorca 7 y General Mola 29, en Burgos capital; avenida de Castilla 20, Pizarro 16-18, plaza Gallocanta 4 y San Francisco 26, en Aranda de Duero; Justo Cantón Salazar 30, en Briviesca; avda. de Santander 10-12, en Medina de Pomar, y Arenal 100, República Argentina 55 y Vitoria 26, en Miranda de Ebro.

Valladolid (8). Avda. del Estadio 1-3 de Laguna de Duero, en la provincia, y Bálago 5 bis, Portillo de Balboa 4, plaza de San Juan 3, paseo de San Vicente 73 (Canterac), paseo de Zorrilla 84, avda. de Palencia 14 y Doctor Montero 5, en la capital.

León (8). Eloy Reigada 25 (Río Boeza), en Bembibre; avda. de la Constitución 119, en Cistierna; Colada 7-11, en San Andrés del Rabanedo; Constitución 13, en Villablino; avda. del Castillo 8, en Ponferrada y, en la ciudad, San Ignacio de Loyola 40, La Puentecilla 3-5 y avda. de los Reyes Leoneses 27.

Salamanca (7). Recreo esq. Gibraleón 10, en Béjar, y en la capital plaza de Madrid 11-13, ctra. de Ledesma 66, avda. de Portugal 90, avda. de Italia 6, paseo de Canalejas 57 y avda. de Federico Anaya 62.

Palencia (3). Manuel Rivera 11, avda. de Asturias 12 y Mayor 95-97, todos en el núcleo urbano.

Zamora (3). Polígono Norte 1, en Toro, y República Argentina 12 (Cuba) y Poeta Alfonso de Peñalosa 2, en la ciudad.

La vicesecretaria de la Confederación Sindical Independiente Fetico –mayoritaria en el Comité Intercentros, donde posee el 65% de los delegados– y responsable del Grupo Auchan/Adeo, Charo Torres, explica que están a la espera de que les faciliten más datos. «Nos han dicho que están haciendo una valoración. Yo supongo que serán aquellas tiendas que tienen una ubicación interesante para este nuevo formato y que por metros pueden encajar, pero están viendo cuántas pueden ser», remarca, una tarea compleja porque intervienen «otras muchas variables, como por ejemplo los alquileres, cuándo terminan». En todo caso es algo que ven con buenos ojos desde el sindicato, porque «rebajaría la cifra inicial de los 710 despidos», siempre y cuando «no sea obligatorio sino voluntario para la persona, puesto que le cambian las condiciones de trabajo y de vida. Para nosotros la voluntariedad en esto es muy importante», defiende.

Por el momento esa libertad de elegir se limita a los 152 comercios donde habrá ajustes, si bien desde Fetico se ha sugerido «hacer permutas» entre centros de modo que empleados de Alcampo que por su edad o sus circunstancias personales estén interesados en abandonar su puesto puedan hacerlo en lugar de otros a los que forzosamente les corresponda dentro del ERE. «Vamos a a ver si por ahí también podemos abrir camino, porque nos parece interesante, pero hasta que esto no avance no nos van a dar una respuesta», señala Charo Torres. La responsable sindical destaca la relevancia, por otro lado, de que se haya cerrado ya un plan de recolocación externa con la firma internacional Right Management, del Grupo Manpower. «Hemos pedido el doble de tiempo y lo han aceptado», en referencia a que los extrabajadores tendrán asesoramiento durante doce meses para encontrar una nueva ocupación ampliables hasta los 18.

Moratoria de un año

Desde Comisiones Obreras se añade que es preciso «excluir a determinados colectivos de las medidas extintivas» tal y como han pedido desde el principio, puesto que ahora se limitan a «personas con diversidad funcional igual o superior al 33%, así como a aquellas que padezcan cáncer» o alguna otra enfermedad grave y a los que tengan algún familiar en esas circunstancias; a las víctimas de violencia de género, y a los matrimonios vinculados a la compañía. En este último caso uno de ellos quedaría eximido del despido.

Junto a esto y en aras de alcanzar un acuerdo, rebajan su pretensión inicial de 38 días de indemnización por año trabajado a 36, con un límite de 24 mensualidades, y mantienen «la exigencia de que no se inicie ningún nuevo Expediente de Regulación de Empleo durante los doce meses posteriores a la finalización del actual proceso». Y, en caso de que se produjera alguna rescisión de contrato en ese periodo, «que se abonen las mismas condiciones económicas que se pacten» ahora.