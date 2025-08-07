El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Consulta la portada de El Norte de Castilla
Obituario

El profesor que enseñó a amar la literatura

Fallece a los 91 años el hermano Pedro Méndez, docente del colegio Lourdes, en la Residencia de La Salle de Arcas Reales, tras una jubilación larga, fecunda, plagada de lecturas y sabiduría

Javier Burrieza

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:22

El Colegio de Lourdes de los años ochenta no se podía entender sin la presencia de algunos hermanos que hicieron del centro un espacio de ... formación, de transmisión de la fe, de estudio serio, fecundo y productivo. Los frutos no siempre se veían de manera inmediata, porque éramos niños y adolescentes que teníamos que dar rienda suelta a muchas inquietudes, no todas académicas. Queríamos a nuestros profesores, les respetábamos y admirábamos profundamente, aunque les pusiésemos motes casi siempre «cariñosos» o les imitásemos, acción que resulta creativa. En la vida han sido un referente para nosotros. Somos «chicos del Lourdes» por la entrega de aquellos profesores, muchos de ellos Hermanos de La Salle, en su gran mayoría maestros dedicados al colegio y a sus alumnos las veinticuatro horas del día, en su disponibilidad y presencia continuada. El Hermano Pedro Méndez representaba todo eso con creces. Ha fallecido en la mañana de un 6 de agosto, a los 91 años, en la Residencia de La Salle de Arcas Reales, tras una jubilación larga, fecunda, plagada de lecturas y sabiduría.

