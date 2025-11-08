El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente busca huellas en un coche con la ventanilla rota. El Norte

Valladolid

A prisión un joven delincuente por desvalijar 18 coches en un mes y sumar 26 arrestos en un año

Los delitos fueron cometidos en septiembre y los agentes le han imputado ahora los siete últimos

El Norte

Valladolid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

Los robos en el interior de vehículos, nada menos que dieciocho, se produjeron en el mes de septiembre, cuando los agentes lograron identificar a un joven sospechoso más que habitual y le arrestaron entonces por once de los delitos. El presunto autor fue enviado a prisión y allí se encuentra aún hoy. Y ha sido entre los muros del centro penitenciario donde ha recibido la comunicación de que los investigadores le atribuyen otros siete asaltos, cometidos en el mismo mes.

De manera que al multirreincidente delincuente, que suma nada menos que 26 detenciones por robo en el último año (desde noviembre de 2024), está siendo investigado ahora, al margen de causas anteriores, por dieciocho robos en el interior de vehículos cometidos en distintos puntos de la capital durante el mes de septiembre.

El joven fue arrestado el 20 de septiembre por vigesimosexta vez en once meses acusado entonces de los tres últimos robos. Solo unos días antes ya había sido detenido por ocho más. Y fue en la segunda ocasión cuando el juzgado de guardia decretó su encarcelamiento a la espera de juicio.

Noticias relacionadas

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Atropellan a un anciano en silla de ruedas cuando cruzaba por el Paseo de Zorrilla

Herido un joven en una colisión entre un patinete y un coche en el Paseo de Zorrilla

Herido un joven en una colisión entre un patinete y un coche en el Paseo de Zorrilla

Los investigadores de la Policía Nacional, según han informado este sábado, lograron atribuirle después siete robos más. En todos los casos, el autor fracturaba las ventanillas de los vehículos para luego sustraer los objetos que encontraba a mano.

La detención de este sospechoso se suma a las realizadas en el mes de octubre de otros dos delincuentes habituales, a los que se les atribuyeron otros dieciocho robos en el interior de vehículos cometidos en Delicias.

A ellos hay sumar el posterior arresto, el 3 de noviembre, de otro delincuente habitual acusado de dos robos más en coches cometidos en el entorno del Hospital Río Hortega.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere tras sufrir un infarto mientras caminaba por el paseo del Hospital Militar de Valladolid
  2. 2

    Otro arco de luces de Navidad, el tercero en 48 horas, cae sobre la calzada y alcanza a un peatón en López Gómez
  3. 3 Una joven muerta y dos heridas en Salamanca tras estrellar un Mercedes en un brutal accidente de tráfico
  4. 4 La boda del padre de Lamine Yamal con una joven de 23 años genera una lluvia de comentarios
  5. 5 Dos detenidos por atracar a punta de pistola y con amenazas de muerte un comercio de Valladolid
  6. 6

    Eurostars luce ya su marca en la calle Constitución
  7. 7

    Un súper en María de Molina dará servicio a la franja del casco histórico de Valladolid con menos oferta
  8. 8

    Dos negocios de Valladolid reciben las 5 estrellas Michelin del mundo de la peluquería
  9. 9

    Cada vez llegan más personas con dolor crónico sin controlar a las Urgencias de los hospitales
  10. 10

    La abuela de Valladolid que ha conquistado el corazón del cantante Antoñito Molina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla A prisión un joven delincuente por desvalijar 18 coches en un mes y sumar 26 arrestos en un año

A prisión un joven delincuente por desvalijar 18 coches en un mes y sumar 26 arrestos en un año