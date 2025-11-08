A prisión un joven delincuente por desvalijar 18 coches en un mes y sumar 26 arrestos en un año

El Norte Valladolid Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:12 Comenta Compartir

Los robos en el interior de vehículos, nada menos que dieciocho, se produjeron en el mes de septiembre, cuando los agentes lograron identificar a un joven sospechoso más que habitual y le arrestaron entonces por once de los delitos. El presunto autor fue enviado a prisión y allí se encuentra aún hoy. Y ha sido entre los muros del centro penitenciario donde ha recibido la comunicación de que los investigadores le atribuyen otros siete asaltos, cometidos en el mismo mes.

De manera que al multirreincidente delincuente, que suma nada menos que 26 detenciones por robo en el último año (desde noviembre de 2024), está siendo investigado ahora, al margen de causas anteriores, por dieciocho robos en el interior de vehículos cometidos en distintos puntos de la capital durante el mes de septiembre.

El joven fue arrestado el 20 de septiembre por vigesimosexta vez en once meses acusado entonces de los tres últimos robos. Solo unos días antes ya había sido detenido por ocho más. Y fue en la segunda ocasión cuando el juzgado de guardia decretó su encarcelamiento a la espera de juicio.

Los investigadores de la Policía Nacional, según han informado este sábado, lograron atribuirle después siete robos más. En todos los casos, el autor fracturaba las ventanillas de los vehículos para luego sustraer los objetos que encontraba a mano.

La detención de este sospechoso se suma a las realizadas en el mes de octubre de otros dos delincuentes habituales, a los que se les atribuyeron otros dieciocho robos en el interior de vehículos cometidos en Delicias.

A ellos hay sumar el posterior arresto, el 3 de noviembre, de otro delincuente habitual acusado de dos robos más en coches cometidos en el entorno del Hospital Río Hortega.