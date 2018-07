El PP pretende zanjar en diez días la crisis en la comisión de Meseta Ski Teresa López, expresidenta de la comisión. Al fondo, Pilar Vicente. / Rodrigo Jiménez El día 17 se celebrará una sesión para elegir presidente, después de que Cs y PP apartaran a la socialista Teresa López PATRICIA GONZÁLEZ Sábado, 7 julio 2018, 12:10

Después de más de seis meses de reuniones para intentar depurar las responsabilidades de un proyecto frustrado, cuyo coste inicial de cuatro millones de euros ascendió a 12 y, lo que es peor, sin finalizar su ejecución, los miembros de la comisión de investigación puesta en marcha en la Diputación de Valladolid por el denominado caso Meseta Ski se volverán a reunir el próximo día 17 para intentar nombrar de forma consensuada a un nuevo presidentetras el cese, la pasada semana, de la diputada y portavoz socialista, Teresa López.

Esta comisión, que arrancó en junio de 2017 con el único objetivo de estudiar al detalle todos los expedientes, documentación y contratos que la institución provincial rubricó hace años con el grupo Corsán-Corviam para construir en la localidad de Villavieja del Cerro la que sería la primera pista en seco de deportes invernales (ski y snowboard), se encuentra paralizada y sin emitir el informe final que arroje luz a uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza ha dado a la Diputación.

Por el momento no existe ninguna candidatura oficial para presidir la que sería la última reunión de la comisión y en la que se presentarían las conclusiones. El PP ya ha mostrado su negativa para ocupar dicho cargo y ha pedido que se pongan de acuerdo el resto de grupos (PSOE, Ciudadanos, Toma la Palabra-IU-EQUO y Sí se puede) «y a partir de ahí, que concluya», aseguró el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien en declaraciones recogidas por Europa Press señaló ayer que «desde ahí a hoy lo único que ha acontecido como grupo de trabajo es simplemente lo que podemos llamar un enredo y hay que acabar con él. La comisión tiene que concluir ya porque es la obligación y mandato del pleno de la Corporación provincial: que investigara y llegara a unas conclusiones, y ya va siendo hora».

Ponerse de acuerdo

En cuanto a si el PP apoyaría una eventual candidatura de la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, Carnero señaló que desconoce si se presentará, aunque aclaró que cualquier grupo de la oposición «es válido» si se ponen de acuerdo para presidirla. En este sentido, el presidente de la Diputación recordó que existía un compromiso de que la comisión concluyera sus trabajos en noviembre de 2017, «y hasta hoy no hay conclusiones y en marzo acabaron los distintos testimonios en respuesta a las peticiones de la comisión.

Por su parte, la portavoz socialista, Teresa López, rubricó estas palabras en el sentido de que ya va siendo hora de dar carpetazo a la investigación con el informe correspondiente, pero «no quieren sacarlo y ahora se dedican a marear la perdiz con nuevos nombramientos».

Según la diputada provincial, la elección del nuevo presidente no será tarea tan fácil ya que «algunos grupos ya han dicho que no quieren, como Sí se Puede, y es obvio que el PP no puede ser, por lo que la opción sería Pilar Vicente; es decir, que sería muy feo que me quitaran a mí para ponerla a ella».

El pasado 29 de junio, Ciudadanos registró una petición de cese, avalada por el PP, para sustituir a Teresa López, asegurando que la diputada habría utilizado la comisión para «tapar las vergüenzas del PSOE». La comisión se puso en funcionamiento para analizar la gestión de la contratación realizada por la Diputación y su Sociedad de Desarrollo Provincial (Sodeva) entre los años 2003 y 2016 con el grupo Corsán-Corviam, así como todos los contratos y expedientes vinculados al proyecto Meseta Ski.

La constitución de este órgano para depurar responsabilidades políticas fue acordada por todos los grupos políticos representados en la Diputación en el pleno de marzo del pasado año. Además de quien hasta la semana pasada fue su presidenta, también forman parte de la misma Agapito Hernández (PP), Salvador Arpa (Valladolid Toma la Palabra), Pilar Vicente (Ciudadanos) y Héctor Gallego (Sí Se Puede).

Desde Ciudadanos se informó ayer de que no será hasta la próxima semana cuando el grupo debata si Pilar Vicente acepta o no presidir la comisión.