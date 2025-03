Polémica en las redes sociales tras una multa por dar de comer a las palomas

El mensaje de la Policía Local de Valladolid en la red social X (antes Twitter) es del pasado viernes, 7 de marzo. «Detectamos a una ... persona dando de comer a las palomas en el parque de la Paz. Formulamos denuncia y retiramos los restos de comida que llevaba.

Esos restos producen plagas y ponen en peligro a los usuarios del parque, sobre todo a los menores!!! Civismo», se lee en un texto al que acompaña una foto con la cara tapada y un vídeo de un señor de edad avanzada con visera arrojando migas de pan a las aves en esta zona verde de Las Delicias.

El que era uno se esos 'tuits' del cuerpo municipal para advertir de la necesidad de mantener comportamientos cívicos en la vía publica ha provocado una cascada de reacciones, la gran mayoría de ellas en contra de los agentes que formularon la denuncia, así como por hecho de difundirla a través de la cuenta oficial. Con más de 2,3 millones de visualizaciones y 3.000 comentarios, muchos usuarios de la red social afean que la Policía Local promocione esta acción.

Detectamos a una persona dando de comer a las palomas 🕊️🕊️ en el parque de la PAZ🤝



Formulamos denuncia 📝 y retiramos los restos de comida que llevaba



Esos restos producen plagas 🐁🐀 y ponen en peligro a los usuarios del parque, sobretodo a los menores!!! 👧🏻🧒🏻#Civismo pic.twitter.com/7BSsH3307A — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) March 7, 2025

«Qué máquinas, menuda hazaña. Hacéis bien en contarla por X, y con fotos. Porque si me lo dicen así de palabra no me lo creo. Mínimo Orden del Mérito Policial (plata, oro sería si hubiera sido una abuela con bastón)» dice uno. Otros muchos cuelgan fotos del 'Equipo A' o de la película 'Loca Academia de Policía' para reprochar que la Policía se jacte de esta intervención.

«Jaja es que encima en esa zona. Que lo más legal que se hace es fumar porros. Por lo que sea, la valentía y la ley es siempre contra civilizados. Me pellizco pensando que lo que lleva años pasando en España es una pesadilla, pero no lo es. Vivimos en una continua distopía», critica otro. Y así el grueso de las contestaciones. Muchas recomiendan al cuerpo municipal que se ocupe de asuntos de más calado, como el control del tráfico, los robos o el consumo de estupefacientes, entre otros.

Fuentes de la Policía Local explican que los efectivos que denunciaron al ciudadano lo hicieron aplicando el artículo 13 de Ordenanza de Protección del Medio Urbano. En ese epígrafe, se establece que «la ciudadanía tiene la obligación de depositar los residuos sólidos en las papeleras y contenedores correspondientes. Se prohibe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas y espacios de uso público, en la red de alcantarillado y en los solares y fincas sin vallar, debiendo utilizarse siempre dichos contenedores».

Ese 'se prohibe arrojar o depositar residuos, desperdicios y cualquier tipo de basuras y escombros en las vías públicas...' ha llevado a levantar el acta policial. En principio, la infracción está tipificada dentro de la categoría de leves en esta norma municipal. Y castigada con un importe de «hasta 750 euros». La decisión de la cuantía se tomará cuando concluya el expediente que instruye un funcionario municipal, según señalan las mismas fuentes.

Mientras que en esta ocasión los efectivos han optado por aplicar este artículo más genérico de la Ordenanza de Protección del Medio Urbano, hay otra norma municipal mucho más explícita sobre este particular. En el texto que regula la Convivencia Responsable y Protección Animal, en vigor desde finales de 2018, se contempla, en el artículo 8 (Alimentadores autorizados), que «con carácter general está prohibido alimentar a los animales en la vía pública, a excepción de alimentadores autorizados expresamente y a excepción de urgencia vital del animal, siempre que estas excepciones no entren en conflicto con la salud y la seguridad de las personas». En todo caso, la conducta está calificada como una infracción leve con multa de 150 a 600 euros.

Hay que recordar que el Ayuntamiento mantiene abierta desde hace décadas una campaña para el control de la población de palomas, considerada por el Consistorio como una plaga. Según los datos facilitados el pasado 25 de febrero por al Área de Salud Pública y Seguridad, en 2024 fueron retirados 686 nidos para evitar que el número de palomas creciera en la ciudad y se capturaron 6.663 ejemplares adultos para sacarlos del término municipal. En los soportales de la Plaza Mayor se acaban de instalar púas para evitar que las aves se posen y sus excrementos dañen las columnas y el resto del mobiliario urbano.