Podemos Castilla y León invita a IU a unirse «como en Extremadura» pero sin Sumar

Podemos terminó su proceso de primarias y aprovechó el momento para recordar que semanas atrás lanzó una propuesta de coalición a IU, «más viable», ... consideran, ahora que se ha producido un acuerdo en Extremadura entre ambas formaciones. En ese pacto «que se ha alcanzado con facilidad» para concurrir a las autonómicas extremeñas del 21 de diciembre, se ha unido también Alianza Verde.

Lo que ocurre es que, simultáneamente al proceso de primarias de Podemos, se ha celebrado el de IU, Movimiento Sumar y Equo, que confluirán. Este lunes presentarán su candidatura oficialmente. «Lo que hemos transmitido es repetir la idea de 2022 -cuando se presentaron como Unidas Podemos- y ahí no estaba Sumar. Y Sumar se ha constituido recientemente en Castilla y León como partido y no lo consideramos un actor político», señala Miguel Ángel Llamas, que será cabeza de lista por Podemos.

A la vista de esta condición, parece complicado que IU ceda a la pretensión de Podemos. Más aún después de la mala experiencia que, según fuentes del partido, han tenido con la representación de Pablo Fernández en las Cortes de Castilla y León, demasiado centrado en sus asuntos orgánicos con Podemos y de espaldas a los intereses compartidos por ambas formaciones. Sí es más factible un acuerdo de Podemos con Alianza Verde, asegura Llamas. En ese sentido, aunque Podemos cuenta con 82 nombres para cubrir las listas de las nueve provincias, está abierto a que se incorporen tanto candidatos de Alianza Verde como posibles independientes que quieran añadirse al proyecto.

En las primarias de Podemos, Miguel Ángel Llamas, único candidato a cabeza de lista, obtuvo el respaldo de 855 votantes de la formación. Otros 128 han votado en blanco. «Hacemos una valoración positiva a pesar de la poca competitividad en cuanto a cabezas de lista», admite. «La participación ha estado por encima de nuestras expectativas y demuestra que hay un partido vivo, que se implica en los procesos participativos», aseguraba al término de las primarias.

En cuanto al cuerpo de lista, el equipo de Miguel Ángel Llamas aglutinaba algunos de los cargos orgánicos más relevantes. Es el caso de la secretaria de Organización de la formación en la comunidad autónoma, Almudena Villarreal (numero 4 como más votada), que es concejala de Podemos en La Cistérniga. También la portavoz de Podemos en Salamanca, María Aurora Zarco Blanco (número 1). En los puestos 2 y 3 han salido elegidos Javier Antón Barroso y Alba Alonso Pérez.

De los 82 aspirantes a formar parte de la lista, 69 pertenecían al equipo de Llamas, 'Podemos transformar Castilla y León'. Otros 13 nombres comparecían bajo el epígrafe 'lista blanca'. Ahora, los nombres se agruparán en las papeletas correspondientes a cada circunscripción.

Ampliar Juan Gascón, coordinador autonómico de IU. El Norte

Mientras Podemos terminaba su proceso de primarias, en Sumar se ha llevado a cabo lo mismo en un calendario bastante similar. Así, está previsto que este lunes comparezcan el coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, la representante de Sumar, Marina Echebarría, y el secretario de Organización de Verdes Equo, José María Elena, para desvelar cómo queda conformada la candidatura definitiva para las elecciones autonómicas.

En el caso de estas formaciones, la recogida de avales se llevó a cabo hasta el pasado día 21 de noviembre, y al mismo tiempo se ha llevado a cabo la elaboración del programa de la coalición , que debería presentarse en próximas fechas. «Es más complicado», admitían fuentes internas, porque hay que poner de acuerdo los programas de las tres fuerzas que confluyen en una única hoja de ruta.