Juan Gascón, coordinador autonómico de Izquierda Unida. Miriam Chacón-Ical

La izquierda encara sus primarias sin posibilidad de coalición electoral en Castilla y León

IU, Sumar y Equo han comenzado la recogida de avales y en Podemos hay una lista única encabezada por el coordinador autonómico, Miguel Ángel Llamas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:03

Comenta

La única posibilidad de que IU y Podemos reeditaran la coalición del año 2022, cuando confluyeron como Unidas Podemos, pasaba por excluir al Movimiento Sumar ... de la operación. Para cuando se planteó, IU, Sumar y Verdes Equo ya habían decidido emprender un camino propio y no cabía excluir a nadie. Podemos optó por elegir su propio modelo, como ya avanzó meses atrás el recién proclamado coordinador autonómico, Miguel Ángel Llamas. Y los otros tres acaban de comenzar con su proceso de primarias para elegir a sus cabezas de cartel para las autonómicas de Castilla y León.

