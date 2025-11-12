La izquierda encara sus primarias sin posibilidad de coalición electoral en Castilla y León

La única posibilidad de que IU y Podemos reeditaran la coalición del año 2022, cuando confluyeron como Unidas Podemos, pasaba por excluir al Movimiento Sumar ... de la operación. Para cuando se planteó, IU, Sumar y Verdes Equo ya habían decidido emprender un camino propio y no cabía excluir a nadie. Podemos optó por elegir su propio modelo, como ya avanzó meses atrás el recién proclamado coordinador autonómico, Miguel Ángel Llamas. Y los otros tres acaban de comenzar con su proceso de primarias para elegir a sus cabezas de cartel para las autonómicas de Castilla y León.

La cuestión es si las tendencias nacionales tendrán un reflejo en Castilla y León. Según la web Electomanía, la tendencia es que Sumar se estanca en torno al 5,4% mientras que Podemos se sitúa en el 4,2%. El Centro de Investigaciones Sociológicas les otorga un 7,7% y un 4,9%, respectivamente. La encuestadora que trabaja para el grupo Prisa, 40db, los deja en un 6,7% y un 3%. Y GAD3, en su último sondeo para Vocento (ABC) estimaba un 6,6% y un 4%. Todos a favor de Sumar, por tanto.

Lo que ocurre es que en Castilla y León Podemos no ha sido capaz, desde su espectacular irrupción en 2015 con diez escaños, de asentar una estructura firme en el territorio. Izquierda Unida, sin embargo, cuenta con una amplia base y con algunos hitos tan relevantes como la mayoría absoluta de Francisco Guarido en Zamora. Allí, en 2023, la lista municipal de IU obtuvo más de 11.200 votos. La de Podemos, con 27 nombres, logró 79 votos. La ley electoral dice que hace falta sacar más de un 3% de los votos válidos en cada circunscripción (en cada provincia, en este caso) para obtener representación, pero la realidad eleva ese porcentaje por encima del 6,5% en las más grandes. Y en las más pequeñas, como Zamora o Segovia, ha sido necesario rozar el 20%.

Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo mantendrán abierto el plazo de recogida de avales hasta el 21 de noviembre. Hacen falta 50 para presentar candidatos a la Junta. El 22 de noviembre se reunirán y, si hay más de una candidatura, se convocarían primarias abiertas «a militantes y simpatizantes», aclaran. Para ser simpatizante solo es preciso inscribirse. Se votarían en sede física, con urnas en las nueve capitales de provincia y en municipios clave de cada territorio, como Villablino y Ponferrada en León o Miranda de Ebro y Aranda de Duero en Burgos. La candidatura debería estar lista el 30 de noviembre.

Mientras tanto, las tres fuerzas coaligadas trabajan para configurar un programa conjunto. Hay una comisión que tiene el encargo de ensamblar todas las propuestas a partir de este miércoles.

Mientras esto ocurre en una parte de la izquierda a la izquierda del PSOE, en la otra Podemos ha comenzado su propio proceso de primarias. Solo hay un aspirante a cabeza de lista, el coordinador autonómico Miguel Ángel Llamas. Para confeccionar las listas, la formación ha abierto un plazo para lograr los avales requeridos por parte de los precandidatos. Según un comunicado remitido por el partido, «85 personas compiten para completar las listas que Podemos Castilla y León presentará a las próximas elecciones autonómicas».

Podemos celebrará su proceso de votación de forma telemática, algo que ya es un clásico en el partido desde su creación. Las votaciones permanecerán abiertas desde el día 23 hasta el 28 de noviembre y los resultados se conocerán el día 29.

Si se hace caso a las encuestas, IU-Sumar-Verdes Equo estaría en disposición de competir por un escaño en Valladolid, donde se distribuyen 15 y un 6,5% puede valer un procurador. Un poco por encima de ese porcentaje, Burgos puede ofertar un sillón en función de lo que sumen las tres primeras fuerzas, como ocurrió en 2019, cuando Podemos logró un asiento en las Cortes pese a que las tres primeras fuerzas (PP, PSOE, Ciudadanos), sumaron un 82,39% de los votos. Podemos-Equo lograron un 7,15%. Podemos, en cambio, solo evitará quedarse fuera del parlamento autonómico si es capaz de romper ese límite demoscópico que le deja por debajo del 5% de los votos.