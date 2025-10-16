La Plaza Mayor de Valladolid acoge un taller de reanimación cardiovascular

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«La RCP es una técnica que cualquier persona puede aprender y que literalmentepuede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», señalan los expertos del Clínico

S. E.

Jueves, 16 de octubre 2025, 19:32

Especialistas del Hospital Clínico Universitario trasladaron en la mañana del jueves a la Plaza Mayor su actividad a través de un taller de reanimación cardiopulmonar para gente de todas las edades, fruto del trabajo del grupo de investigación Biocritic, la Universidad de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el  Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud (IECSCYL).

«La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica que cualquier persona puede aprender y que literalmentepuede marcar la diferencia entre la vida y la muerte», explicó Esther Gómez, doctora del Servicio de Anestesiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y coordinadora del taller que mostró cómo hacer las maniobras de resucitación, y defendió la idoneidad de que la población en general acceda a una formación que cualquier persona sin conocimientos sanitarios puede aprender: «Nuestro objetivo es que ningún vallisoletano se quede sin saber qué hacer ante una emergencia cardíaca».

