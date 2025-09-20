Peticiones para ir a más barrios

La misión continúa desde el mismo momento de llegada. La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias desarrolla esta evangelización por los barrios de ... cuatro traslados donde muchos vallisoletanos han disfrutado de dos.

Quedan otros dos pero tal es el cariño y la admiración que está significando y despertando esta peregrinación que algunos ciudadanos de otros barrios quieren ver a la Señora de Valladolid desde su ventana, en sus aceras... Es verdad que los templos estacionales donde permanece la imagen mariana estos días obedecen a distintos vínculos históricos o de colaboración de la penitencial. Pero ahora son muchos más barrios los que desearían caminar junto a la talla de Juan de Juni por las calles y plazas de su vida cotidiana.

Y siempre ligado a una acción de caridad. Así, el próximo miércoles, desde las 18.00 horas, la penitencial y las hermandades acompañantes emprenderán camino desde el Convento de las Hermanas de la Cruz hasta el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Pero hasta llegar a este templo jubilar en este 2025 la Virgen de las Angustias parará por la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen o el Hospital del Sagrado Corazón. En la basílica permanecerá la imagen hasta el viernes 26.