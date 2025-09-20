Peticiones para ir a más barrios
La misión de la Virgen de las Angustias ha despertado el interés de otros barrios ante el arraigo devocional que significa y la buena acogida durante las dos primeras etapas a Santa Clara y las Hermanas de la Cruz de Las Delicias
Valladolid
Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:56
La misión continúa desde el mismo momento de llegada. La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias desarrolla esta evangelización por los barrios de ... cuatro traslados donde muchos vallisoletanos han disfrutado de dos.
Quedan otros dos pero tal es el cariño y la admiración que está significando y despertando esta peregrinación que algunos ciudadanos de otros barrios quieren ver a la Señora de Valladolid desde su ventana, en sus aceras... Es verdad que los templos estacionales donde permanece la imagen mariana estos días obedecen a distintos vínculos históricos o de colaboración de la penitencial. Pero ahora son muchos más barrios los que desearían caminar junto a la talla de Juan de Juni por las calles y plazas de su vida cotidiana.
Y siempre ligado a una acción de caridad. Así, el próximo miércoles, desde las 18.00 horas, la penitencial y las hermandades acompañantes emprenderán camino desde el Convento de las Hermanas de la Cruz hasta el Santuario Nacional de la Gran Promesa. Pero hasta llegar a este templo jubilar en este 2025 la Virgen de las Angustias parará por la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen o el Hospital del Sagrado Corazón. En la basílica permanecerá la imagen hasta el viernes 26.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.