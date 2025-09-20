El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Aida Barrio
Valladolid

Peticiones para ir a más barrios

La misión de la Virgen de las Angustias ha despertado el interés de otros barrios ante el arraigo devocional que significa y la buena acogida durante las dos primeras etapas a Santa Clara y las Hermanas de la Cruz de Las Delicias

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:56

La misión continúa desde el mismo momento de llegada. La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias desarrolla esta evangelización por los barrios de ... cuatro traslados donde muchos vallisoletanos han disfrutado de dos.

