Valladolid

Si has perdido un sobre con tu nómina de septiembre, contacta con la Policía Municipal

El dinero extraviado ha sido entregado por un ciudadano

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:18

La Policía Municipal de Valladolid ha informado, a través de sus redes sociales, del hallazgo de un sobre con dinero -no concreta cuánto-, la leyenda 'nómina de septiembre' y un papel en el que aparece escrito un nombre.

El Cuerpo Local de Seguridad no previsa el lugar en el que se ha encontrado el dinero, pero informa de que el sobre ha sido entregado por un ciudadano, que ha acudido a las dependencias policiales para depositar el dinero extraviado.

«Si es tuyo y puedes probarlo, pásate por nuestra Oficina de Objetos Hallados», indica la Policía Municipal en su publicación de redes sociales. Así, el propietario de ese dinero deberá identificarse ante los agentes para que comprueben que su nombre coincide con el que aparece dentro del sobre.

Hace unos días los agentes también informaron del hallazgo de una bolsa en la que ponía 'happy birthday' con lo que parecen ser los regalos de la persona cumpleañera. Un libro de la saga 'Alas de Sangre' y un álbum de fotos fueron los objetos hallados en la zona sur de Valladolid. «¿Has perdido tus alas?», escribían. Este regalo fue trasladado hasta la Oficina de Objetos Hallados.

La oficina se encuentra en la Avenida de Burgos número 11, en la Jefatura de la Policía Municipal, y está abierta de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

