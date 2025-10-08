El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. Iván Tomé
Valladolid

La Policía Municipal evita que un conductor borracho se ponga al mando de un vehículo

Una llamada alertó de la situación de embraguez del hombre y de su intención de conducir bajo los efectos del alcohol

El Norte

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:29

La Policía Municipal de Valladolid evitó durante la noche de este martes que un conductor con visibles síntomas de embriaguez se pusiera al mando de su vehículo, pudiendo ocasionar un grave problema de seguridad vial.

Tras recibir una llamada alertando de la situación del ciudadano, los agentes se pusieron en marcha e intentaron localizar al varón que pretendía conducir bajo los efectos del alcohol.

Una vez localizado y, ante la visible alteración de las capacidades de conducción del hombre por la ingesta de bebidas alchólicas, procedieron a realizarle una prueba de detección. El resultado fue positivo por lo que procedieron a retirarle el vehículo para que no pudiera seguir con la conducción.

Gracias a esta actuación de los agentes policiales no hubo que lamentar ningún accidente, así como posbiles daños materiales o físicos. La Policía Municipal ha aprovechado esta situación para agradecer a través de su cuenta de 'X', antes Twitter, la labor de la persona que llamó para informar de los hechos.

