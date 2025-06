El pequeño comercio de Valladolid afronta las rebajas «sin poder competir con grandes marcas»

En vísperas de que los escaparates de grandes almacenes y marcas de ropa se llenen de carteles rojos que indican la llegada de las rebajas ... , los pequeños comercios de Valladolid se preparan, un año más, para hacer frente a una de las temporadas claves del año. Lo hacen con la dificultad de competir con grandes volúmenes de stock, como los de grandes almacenes como El Corte Inglés o grupos textiles como Inditex –inicia sus rebajas hoy en la web y el jueves en tiendas físicas–, y con descuentos ajustados a las necesidades de cada comercio, que en la mayoría de los casos rozan el 40%. Los propietarios de los negocios coinciden en el objetivo de «no tener demasiadas pérdidas y conseguir dar salida a todo el stock disponible de la tienda»

Precisamente, en ese contexto de competencia con grandes superficies el problema no son las ventas en tiendas físicas, que también, sino más bien «la irrupción de Internet y la venta 'on line' en la temporada de rebajas», explica Jesús Herreras, dueño de la tienda de ropa Marta & Mere, con una tienda en la avenida Palencia y otra en la avenida Segovia. «Las rebajas ya no son lo que eran. Ahora, prácticamente en cualquier momento, hay descuentos especiales en las grandes marcas como estrategia de venta. Las rebajas son la venta de productos de temporada que no se han vendido por diferentes motivos: bien porque no has acertado en el color o bien porque te han quedado tallas sueltas».

Inmaculada Crespo, encargada de la tienda Merkurio, ubicada en la calle Manteria, 9, que ya luce el cartel de rebajas en su escaparate, confiesa que «los grandes almacenes son los que marcan el pistoletazo de salida de las rebajas. Nosotros llevamos una semana ya con precios especiales con el fin de ayudar o adelantar un poco las compras. Pero sí que es verdad que hasta que grandes marcas no ponen rebajas, la gente no se anima a comprar». Una dificultad añadida que se suma a que el objetivo de los pequeños comercios no es el mismo que el de las grandes marcas: «A nosotros las rebajas nos sirven para quitar stock de mercancía. No tenemos un stock inagotable, aquí se nos acaban tallas, mercancías y colecciones. Ponemos rebajas para liberar almacenes y para animar al cliente a comprar».

La tendencia de adelantar las rebajas en el pequeño comercio de proximidad en Valladolid también se aprecia en Solera, ubicada en la calle Montero Calvo, que comenzó con ellos el viernes pasado y los mantendrá hasta el 31 de agosto. «Nuestra marca, por ejemplo, pone las rebajas antes 'on line' y una vez que ya está en web, más barato tienes que ponerlo en tienda física igual. Lo de adelantarlo persigue el objetivo de aprovechar los días previos a que las grandes marcas salgan con sus rebajas», apunta Jaime Curiel, gerente del establecimiento.

Jesús Herreras reflexiona sobre cuándo es buen momento para aplicar las rebajas. «En el sector textil influye mucho la climatología de la ciudad. Este año ha sido muy irregular con las lluvias y las prendas de verano no las hemos podido vender antes de rebajas porque no ha hecho bueno. Y ahora, pues ya hay que poner rebajas, como tarde desde finales de esta semana», apunta.

Se trata de una temporada que «ya no es lo que era», advierte Inmaculada Crespo: «Antes mirábamos mucho más las rebajas porque salíamos con un 10% de descuento, pero con eso no puedes competir. Cada año se adelantan más, pero contamos con lo que tenemos en tienda para liquidar. Económicamente, compensas unas cosas con otras, no siempre ganas en un negocio, pero es lo que hay».

«Es un empuje fuerte en cuanto a la facturación y a la venta. Para nosotros supone un 80% de la facturación de la temporada de verano. Por suerte, tenemos muchos clientes fijos, pero otros muchos intermitentes que esperan la llegada de las rebajas para comprar», afirma Jaime Curiel, quien anticipa que «el número de clientes en rebajas puede alcanzar las 1.300 personas hasta finales de agosto».

Descuentos de hasta el 50%

Aunque los clientes vallisoletanos esperan que Zara, El Corte Inglés y otras grandes firmas lancen su periodo de rebajas, el comercio de proximidad de la ciudad ya ofrece grandes descuentos. En el caso de Merkurio, «en fiesta tenemos hasta un 30% y en ropa de calle un 40%». Son porcentajes que se van incrementando poco a poco, hasta un 70% las semanas antes de recibir la colección de otoño, porque lo interesante es no guardar nada», explica Inmaculada Crespo.

«Desde un mínimo de un 10% hasta un 50%» son los descuentos de Solera para conseguir «vaciar el stock y pasar la temporada de verano esperando que la climatología acompañe para vender la ropa en la temporada que toca», detalla Curiel. Unas cifras similares a las de Marta & Mere. «A excepción de ropa que es más atemporal, como las colecciones de fiesta», la tienda ya aplica descuentos que van desde el 10% hasta el 50%.

La OCU recomienda comprobar los descuentos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanza, un año más, el decálogo para sacar el máximo partido a las rebajas sin tener ningún problema. Es por ello que recuerda que las normas establecen que los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del establecimiento durante al menos un mes y que las prendas deben mostrar, junto al rebajado, su precio original, o bien indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja.

Asimismo, puntualizan que «la calidad de los productos rebajados no puede diferenciarse en nada de la que tenían antes de aplicarse el descuento», y que la garantía y el servicio posventa «es igual, independientemente de que compres el producto durante las rebajas o fuera de ese periodo».