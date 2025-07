Los bomberos rescatan a un joven de las aguas del Pisuerga en Valladolid al filo de la medianoche

Los Bomberos de Valladolid han rescatado a las 23:40 horas de este martes a un joven de 22 años que se encontraba en las ... aguas del Pisuerga después de, al parecer, resbalar y acabar en el río.

Varias personas han llamado a emergencias para alertar de la presencia de un joven que se encontraba agarrado a unas ramas en el río, a la altura de la Cúpula del Milenio, por lo que se ha activado un operativo de rescate.

Los bomberos han acudido con celeridad al punto indicado por los alertantes y han empleado una lancha para sacar al joven de las aguas ayudados por unas potentes linternas. Según indican testigos presenciales, el hombre ha explicado al salir del agua que estaba desorientado. «Es que me he encontrado perdido y he preferido quedarme quieto», ha dicho al ser rescatado por los Bomberos.

El rescate ha terminado con los efectivos desplegados sacando al hombre del Pisuerga con una lancha hasta un embarcadero, desde donde ha podido salir del río por su propio pie para que este suceso quedase en un susto sin consecuencias.