Un pellizco de la Bonoloto para Delicias
El bar The Tunnel de la avenida de Segovia sella un boleto de segunda categoría
Valladolid
Sábado, 23 de agosto 2025, 10:45
El sorteo de Bonoloto de este viernes ha dejado un acertante de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en Valladolid, que percibirá 49.818 euros.
El boleto agraciado se selló en el bar The Tunnel, en la avenida de Segovia. Además, si bien hubo otros dos acertantes de la misma categoría en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Leganés (Madrid). No hubo de primera categoría, con lo que en el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo un único acertante podría ganar un millón de euros.
La combinación ganadora correspondió a los números 8-9-27-33-36 y 44, el complementario, el 40, y el reintegro, el 0, y la recaudación del sorteo ascendió a 2,4 millones de euros.
