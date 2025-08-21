El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Administración de lotería en una imagen de archivo. Carlos Espeso

La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

Un boleto sellado en la calle Cardenal Cisneros de la capital ha sido el agraciado

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 08:59

El sorteo de la BonoLoto celebrado anoche ha dejado un premio de 36.694 euros en la Administración de Loterías número 26 de Valladolid. El premio ha sido de segunda categoría, con cinco números acertantes más el complementario.

El establecimiento, ubicado en la calle Cardenal Cisneros de la capital del Pisuerga solo ha repartido uno de los cinco boletos premiados de segunda categoría. Esta vez sí que hubo uno de primera con seis aciertos, validado en la Administración de Loterías número 7 de Getafe, y premiado con 2.685.193 euros.

La combinación ganadora correspondió a los números 44-22-19-32-33 y 20, el complementario, el 6, y el reintegro, el 3, y la recaudación del sorteo ascendió a 2.9 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  2. 2 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  3. 3

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  4. 4 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  5. 5 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  8. 8

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    Un bombero vallisoletano en los incendios de León: «Ya no hay valle, los vecinos están frenando el fuego en sus pueblos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid