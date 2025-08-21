La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid Un boleto sellado en la calle Cardenal Cisneros de la capital ha sido el agraciado

El Norte Valladolid Jueves, 21 de agosto 2025, 08:59

El sorteo de la BonoLoto celebrado anoche ha dejado un premio de 36.694 euros en la Administración de Loterías número 26 de Valladolid. El premio ha sido de segunda categoría, con cinco números acertantes más el complementario.

El establecimiento, ubicado en la calle Cardenal Cisneros de la capital del Pisuerga solo ha repartido uno de los cinco boletos premiados de segunda categoría. Esta vez sí que hubo uno de primera con seis aciertos, validado en la Administración de Loterías número 7 de Getafe, y premiado con 2.685.193 euros.

La combinación ganadora correspondió a los números 44-22-19-32-33 y 20, el complementario, el 6, y el reintegro, el 3, y la recaudación del sorteo ascendió a 2.9 millones de euros.

