Nuevo pellizco de la ONCE en un pueblo de Valladolid El sorteo deja 70.000 euros en dos cupones del 19 de agosto

César Pardo Domínguez, el vendedor de la ONCE que ha repartido el premio.

El Norte Valladolid Viernes, 22 de agosto 2025, 11:37 Comenta Compartir

El vendedor de la ONCE César Pardo Domínguez ha repartido la suerte a Medina del Campo (Valladolid) con 70.000 euros tras vender dos cupones del número 58580 del sorteo del 19 de agosto.

El Cupón diario de la ONCE es el juego en el que por 2 euros se puede llegar a ganar un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 euros por sorteo si tu cupón coincide con el extraído en el sorteo que se celebra a diario.

El cupón diario de la ONCE, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores y vendedoras (800 de ellos reparten ilusiones en Castilla y León), también a través de www.juegosonce.es. y en establecimientos autorizados.