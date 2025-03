La historia de vida de Julio Alberto Moreno ha estado vinculada a deporte. Durante la década de los ochenta debutó en el Atlético de Madrid, ... después en el Fútbol Club Barcelona e incluso llegó a jugar con la Selección Española. Pero su vida se truncó debido a la adicción a las drogas. «El partido más importante que he ganado en mi vida ha sido contra las drogas», destaca el exjugador de fútbol profesional minutos antes de comenzar la ponencia enmarcada en el Circuito Relife que se celebra durante el día de hoy en el Colegio La Salle de Valladolid. Una historia de vida que comenzó sin nada y «en la pobreza», llegó a lo más alto «gracias al fútbol» y volvió a pisar tierra «debido a mi adicción a las drogas».

Con el Salón de Actos del Colegio La Salle de Valladolid hasta arriba de alumnos y jóvenes la jornada sobre adicciones -como las drogas, el alcohol y las pantallas- daba comienzo de la mano de Julio Alberto Moreno. El exjugador de fútbol, conocido por su brillante etapa deportiva en el Barça durante los años ochenta, nació en Asturias en una familia en la que su padre y su madre «se llevaban fatal e incluso se maltrataban». Su infancia fue difícil y solitaria: «A mis padre el Tribunal Titular de Menores les quitó mi custodia y me llevaron a un orfanato. Allí estuve hasta los 14 años sin saber de mi familia ni de mis 7 hermanos».

Uno de los episodios más crueles de la vida del exjugador de fútbol llegó con 12 años cuando en un campamento abusaron de él. «Durante toda mi juventud hasta los 14 años me refugié en los estudios. Tenía muy buenas notas y me llevaron a un campamento. Allí el director de la actividad abusó de mí. Desde ese momento no he podido dormir con la luz apagada. En mi casa tengo bombillas pequeñas por toda la casa y, sin ir más lejos, ayer cuando dormí en el hotel dejé la luz encendida del baño», relata a sus 66 años.

Una vez fuera del orfanato, «me mandaron a vivir con mi padre». El exjugador aguantó poco más de un año con él y le robó 900 pesetas para ir a buscar a su madre. «Compré un billete hasta Valladolid precisamente. Aquí vivían y viven mis primas por parte de madre», explica Julio Alberto Moreno, quien apunta «estoy muy orgulloso de que hayan venido hoy a verme». El reencuentro con su madre en Madrid fue el momento más feliz de su vida y pronto comenzaron una nueva vida con sus dos hermanos, Ana y Ángel, en Madrid. «Eramos una familia muy pobre, a penas teníamos para comer pero estábamos juntos de nuevo y éramos felices».

Su afición por el deporte llegó de la mano del Atlético de Madrid. «Vi que había abierto inscripciones para apuntarse. Con 18 años Luis Aragonés me dijo que iba a debutar con el primer equipo y subí a las oficinas a firmar mi primer contrato. 200.000 pesetas por lo que quedaba de temporada y en ese mismo momento me dieron un sobre con 68.000 pesetas», recuerda el exjugador. «Cuando llegué a casa con el sobre mi madre me echó a la calle porque pensaba que lo había robado. Después el Atlético de Madrid le explicó de dónde había salido ese dinero y le compré unas zapatillas, un pijama y una bata a mi madre. A mi hermanos mochilas y uniformes nuevos. Fue el dinero mejor invertido de mi vida», confiesa visiblemente emocionado.

La trayectoria deportiva de Julio Alberto Moreno fue en aumento y el Fútbol Club Barcelona lo fichó como titular. «Fue una de las épocas de esplendor del Barça, ficharon también a Maradona. Yo me casé, me fui a vivir a Barcelona, le compré una casa a mi madre en Madrid y la Selección Española de Fútbol empezó a contar conmigo», explica. Una vida de ensueño que comenzó a torcerse debido a la mala gestión del éxito. «Empecé a olvidarme de mi familia, me centré en bobadas y negocios. Me creía inmune y por encima de los demás», relata.

Una vez retirado, en 1991, Julio Alberto Moreno comenzó a juntarse con gente extraña que «no tenía nada que ver conmigo». «Me separé de mi mujer empecé a conocer chicas y mujeres hasta que caí en la trampa con una de ellas. Empecé una relación con una persona que se droga a cada día y yo caí con ella. Siendo que yo quien era, un jugador importante, tuvo mucha repercusión en la prensa», confiesa el exjugador de 66 años que actualmente ofrece ponencias a jóvenes sobre su historia de vida.

Tras dos años consumiendo y «convertido en un monstruo» decidió poner fin a las drogas e irse a vivir a La India. «Antes de eso había estado en coma, me había dado una arritmia en el corazón, me habían encontrado en la calle y me había intentado quitar la vida», explica. A la vuelta de La India, Julio Alberto Moreno volvió a caer en el mundo de la adicción a las drogas «pero esta vez más fuerte». «Llegué incluso a intentar tirarme desde un tercer piso porque no soportaba mirarme al espejo o que la gente me llamara drogadicto», recuerda.

Educar, informar y formar

De tenerlo todo -«un Ferrari, viajes a París cada fin de semana para comprar cosas, un avión para viajar por el mundo»- a no tener nada. «El dinero puede comprar una casa pero no un hogar, puede pagar una cena pero no una amistad, puede pagar el sexo pero no pagar el amor», resume Julio Alberto Moreno, minutos antes de finalizar su ponencia. El final de su adicción con las drogas finalizó en el año 2000 cuando «decidí pedir ayuda».

Ahora dirige una fundación que se encarga de educar y prevenir la adicción a las drogas desde edades tempranas y colabora ofreciendo charlas sobre su historia de vida dentro del Circuito Relife. Un circuito de Jornadas Formativas dedicadas a incentivar la prevención ante las adicciones entre los más jóvenes mediante educación, formación y concienciación. El Circuito Relife incluye conferencias y mesas redondas participativas, abordando abiertamente problemas de adicción como el uso de pantallas, la pornografía o las sustancias adictivas.