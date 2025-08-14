Parte del primer y del segundo premio de Lotería Nacional caen en Valladolid Los números, dotados de 300.000 y 60.000 euros, se han vendido en Medina del Campo y en el barrio de La Rondilla respectivamente

Administración de Loterías del número 17 de la calle Maldonado de Medina del Campo, donde se ha repartido parte del primer premio.

I. R. Valladolid Jueves, 14 de agosto 2025, 22:28

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este jueves, 14 de agosto, ha dejado parte del primer premio en la ciudad de Valladolid y en el municipio vallisoletano de Medina del Campo.

En concreto, el número 25.044, dotado con el primer premio, ha sido vendido en el despacho del número 17 de la calle Maldonado de Medina del Campo. Y aunque el número de décimos que se han podido repartir no ha sido aún confirmado, cada uno de ellos está premiado con 300.000 euros.

Además de en Medina del Campo, el primer premio también ha sido repartido en Albacete, Rebolledo (Alicante), Almendralejo y Zafra (Badajoz), Gelida (Barcelona), Fene (La Coruña), Martos (Jaén), Lomo Los Frailes (Las Palmas), Santa Cruz de Tenerife, Dos Hermanas (Sevilla) y Castellar (Valencia).

Por otro lado, el número 42.795 ha sido galardonado con el segundo premio, dotado de 60.000 euros al número. Éste ha sido repartido, entre otros puestos, en el despacho de Loterías ubicado en la calle Cardenal Torquemada, 44 de Valladolid. Según informan desde Loterías y Apuestas del Estado, se trata de la administración receptora 85.330.