Un cliente sale de la administración de La Gorda, que tiene visibles los anuncios del sorteo de Navidad. Marta Moras

La Lotería de Navidad mantiene el tirón y arranca con buenas ventas en pleno verano

La vida en los pueblos y los visitantes aúpan las ventas, que hacen de Palencia la tercera provincia con más gasto por habitante

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:44

Las altas temperaturas que marcan los termómetros durante este mes en Palencia poco pueden evocar a una de las épocas más especiales del año, la ... Navidad, pero lo cierto es que uno de sus grandes símbolos, la Lotería de Navidad, ya protagoniza los anuncios de las administraciones de lotería de la capital y la provincia.

