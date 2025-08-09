La Lotería de Navidad mantiene el tirón y arranca con buenas ventas en pleno verano

Las altas temperaturas que marcan los termómetros durante este mes en Palencia poco pueden evocar a una de las épocas más especiales del año, la ... Navidad, pero lo cierto es que uno de sus grandes símbolos, la Lotería de Navidad, ya protagoniza los anuncios de las administraciones de lotería de la capital y la provincia.

Los décimos para el sorteo extraordinario de Navidad se pusieron a la venta el 10 de julio, cada año un poco antes. El próximo mes de diciembre, el Gordo de Navidad repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios. Además, la emisión suma cinco series más que en 2024. En total, el sorteo consta de 198 series de 100.000 números cada una. De esta forma, el primer premio de este sorteo supone una cantidad de 4 millones de euros a la serie. El segundo premio es de 1.250.000 euros a la serie y el tercero, de 500.000 euros. El importe de cada décimo sigue siendo de 20 euros, siendo este uno de los pocos elementos que no suben de precio año a año y que parece estar exento de la inflación que marca otros productos.

Si este sorteo se ha convertido en un gran símbolo de la Navidad, abriendo cada año este periodo de fiestas, su venta también lo hace con la época estival siendo ya tradición adquirir un décimo en el destino vacacional escogido, así como en las administraciones de los pueblos en los que veranean cientos de personas cada mes de julio o agosto. Precisamente, este ha sido el tema escogido por Loterías y Apuestas del Estado que han lanzado su primer spot promocional haciendo alusión precisamente a los gestos típicos que realizamos todos nosotros en nuestros destinos de vacaciones. Entre ellos, comprar un décimo para este Gordo. «En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos», expresa el anuncio.

En Palencia, la venta comenzó de forma tímida y se espera que el ritmo no se acelere hasta pasadas las fiestas de San Antolín cuando los niños vuelvan a los colegios y ya se recupere la rutina y la normalidad. Así lo explican las administraciones de lotería de la capital, donde apenas están notando el interés de los clientes durante estos días.

En la administración número 6 de Loterías Valdés, ubicada en Casado del Alisal, señalan que hasta el momento solo se ha acercado alguna persona que ha venido de los pueblos y quería el número que siempre juega. Además, también hay quien ha preguntado ya por el que promete ser el número del sorteo, el 28425, el correspondiente al 28 de abril, día del apagón.

Después de San Antolín

«Ahora, al principio, los de los pueblos son los que más vienen y compran. También, algún veraneante, pero aquí en la capital la venta es más lenta. Si es que ahora mismo en Palencia no hay nadie… hasta que no pase San Antolín no prevemos mucho cambio, luego ya sí comenzará la temporada de venta», explica Mari Mar Valdés, gerente de esta administración.

Por su parte, en la administración número 11 de Barrio y Mier ya han recibido la visita de algún turista que ha pasado por la zona centro de la capital y se ha decidido por un décimo como souvenir de su viaje. Más allá de eso, algunos clientes habituales con predilección por el 7 o el 13 y, este año también, el número 25.

«En verano hay cosas que no cambian, pero hay una que nos une a todos», dice el anuncio de Loterías y Apuestas del Estado

«Nos piden muchas fechas de nacimiento, matrimonios y demás. Los que acaban en 5 o 7 siempre son los más demandados y, como siempre, los 13. Este año también los 25 como ocurrió ya el año pasado con el 24. El día del apagón lo piden, pero no sale ni siquiera en máquina ya», asegura Isabel Dos Santos, de la administración de Barrio y Mier.

Fechas preferidas

Además, también se ha comenzado a pedir la fecha de fallecimiento del Papa Francisco, 21425, o la del inicio del Papado de León XIV el 08525. Hay mucha superstición en este sorteo y, por eso, todas estas efemérides son siempre las preferidas por muchos clientes que huyen de jugar siempre un número fijo o abandonado y prefieren improvisar.

Este año, como viene siendo tradición ya, la administración de Barrio y Mier traerá la 'lotería viajera', números y décimos de otros destinos para acercar así la suerte de todos los puntos de España a los palentinos. Como sostienen, «es tradición comprar lotería cuando uno va de vacaciones, por eso, si alguien este año no ha podido ir o todavía no se había puesto a la venta, puede adquirir uno», destaca Dos Santos.

De esta forma, se ha convertido en un gran atractivo para los palentinos que no dudan en llevarse un número de Barcelona, Madrid, Bilbao, Melilla, Valencia o Badajoz entre los otros muchos destinos con los que contará este local a partir de principios del mes de agosto, cuando también esperan que aumente el ritmo de ventas.

Las administraciones confirman el atractivo del sorteo, si bien esperan mayor demanda a partir de las fiestas de Palencia

La administración de lotería número 3 de Palencia, la de 'La Gorda', sí que ha registrado mayor movimiento en cuanto a ventas durante estas primeras semanas ya que por aquí pasan diariamente los turistas y visitantes que llegan hasta Palencia y que, como no, se llevan un décimo de vuelta a su hogar como recuerdo. «Los abonados también tienen ya sus números porque vienen todos los meses y ya se han llevado sus décimos. Es a partir de octubre o noviembre cuando esperamos la temporada fuerte, aunque ahora en verano se llenan los pueblos y los bares o asociaciones ya lo están vendiendo, claro», destaca Yolanda Fernández. Además, comparte la tendencia que se da siempre en la capital, «todos los años piden el 13 pero ese está muy cotizado y hay pocos sitios que lo tengan y, por supuesto, el 25. Por la web nos están pidiendo todos los 25 que tenemos nosotros, vuelan en poco tiempo».

En 2024, la provincia de Palencia registró unas ventas de 21.136.920 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional, lo que equivale a un gasto medio de 133,99 euros por persona. Esta cifra representa un incremento del 2,92% en comparación con el año anterior. Palencia se posiciona de esta forma como la tercera provincia con mayor gasto en todo el país, solo superada por Soria (259,63 euros) y Burgos (135,52 euros). La consignación por habitante en la provincia era de 145,60 euros.

Vinculación cultural

En cuanto al total nacional, la edición 2024 del Sorteo Extraordinario de Navidad ha alcanzado una recaudación provisional de 3.505.510.380 euros. Estos datos reflejan, una vez más, la profunda vinculación cultural y tradicional que la Lotería de Navidad mantiene dentro de la sociedad española.

En consignación por habitante, Castilla y León volvió a ser la comunidad con la cifra más elevada, con 117,8 euros, seguida de Asturias con 115,4 euros y La Rioja con 112,8 euros, las únicas que superan los cien euros y que se ubican notablemente por encima de la media nacional de 73,85 euros.