Un número especial o una fecha que signifique algo para tener suerte

Los compradores lo tienen claro, quieren llevarse un número especial, la cifra que en el mostrador les da mejores sensaciones o una fecha que significa ... algo para ellos. Esta es la tónica general, aunque también hay quien opta por adquirir un décimo al azar, el que les da el lotero, por ejemplo, ya que no tienen ningún tipo de preferencia o superstición.

Ana Alonso es jugadora semanal de algunos sorteos de lotería, pero, asegura, ninguno es como el de la Lotería de Navidad, muy especial en su casa desde siempre. Ahora, también ha querido transmitirlo a sus hijos y es junto a ellos con quien juega a este sorteo. «De momento solo he comprado un número, una cifra especial para nosotros, pero hasta más adelante no nos llevaremos más», sostiene. Como ella, Cristina Martín, quien ya tiene en casa un décimo acabado en 7, el número de la suerte. «Solo compraré a mayores los números que juegan en el trabajo y alguno que comparta con mi familia, pero no suelo gastarme mucho dinero en este sorteo, prefiero probar suerte todo el año en menor cantidad», reconoce.

Lo cierto es que, aunque durante todo el año son muchos los grandes sorteos que Loterías y Apuestas del Estado celebra, ninguno es como el de Navidad, donde se depositan deseos que cumplir con la cantidad del Gordo o también agujeros que tapar si, al menos, toca una cantidad menor que permita poder realizar ese gasto que hasta el momento estaba parado.

En esta nueva edición, el décimo del Sorteo presenta una ilustración con la obra 'La Natividad de la Virgen', de Juan García de Miranda y expuesto en el Museo Nacional del Prado. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, explica que «la sociedad española es el artífice de que la Lotería de Navidad sea algo más que un sorteo», añadiendo que se trata de «un fenómeno social que forma parte de las tradiciones más arraigadas en nuestro país y que nos une en torno a unos valores compartidos».

Por su parte, las uniones de consumidores aconsejan cada año que, en primer lugar, es fundamental comprar el décimo en puntos de venta oficiales, ya sean administraciones de Lotería físicas o la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Esto garantiza que el billete sea auténtico y que, en caso de premio, no haya complicaciones para cobrarlo. Es mejor desconfiar de páginas no autorizadas o de terceros que ofrecen décimos por internet sin garantías.

Si se compra un décimo compartido con familiares, amigos o compañeros de trabajo, es muy recomendable dejar constancia por escrito de cuánto aporta cada persona y cómo se dividirá el premio en caso de resultar ganador. Lo ideal es hacer una fotocopia del décimo y anotar en ella el nombre de los participantes, la cantidad aportada por cada uno y firmarla todos. También se puede usar aplicaciones o servicios de mensajería que dejen rastro escrito.

Otro consejo importante es guardar bien el décimo, ya que es un documento al portador. Si se pierde o deteriora, recuperar el premio puede resultar complicado. Para mayor seguridad, hacer una fotocopia o una foto del décimo y guardarla por separado hasta después de la celebración del sorteo o el cobro del posible premio. Ante todo, los expertos subrayan que es muy importante recordar que jugar debe ser siempre algo responsable. Por eso, lo mejor es fijarse un presupuesto razonable con una cantidad fija y no gastarse más de lo que se está dispuesto a perder.