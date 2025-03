La parada tuneada de Auvasa que te invita de crucero

J. Asua Valladolid Viernes, 14 de marzo 2025, 06:55 Comenta Compartir

No se hagan líos, aunque en la parte superior de la marquesina un gran cartel en relieve anuncie 'Vacaciones a lo grande' con un ancla ... de barco y, justo al lado, en otro letrero, se lea 'Costa. Live your wonder' (vive tu maravilla) . Porque allí solo para el 4: Pinar de Jalón-Fuente Berrocal. Toda una decepción. Y más, en plena meseta y a muchos meses vista para que llegue el verano.

La escala de Auvasa situada en la misma plaza de Madrid, justo a continuación de la calle Gamazo, ha sido tuneada hace ya unos días para la promoción de un paquete de cruceros por parte de la agencia de viajes Nautalia, que también ha instalado una especie de chimenea con sus colores corporativos sobre el tejadillo e incluso ha pintado toda la estructura de acero de color azul para meter al personal en el ambiente marinero. Noticia relacionada Una manzana gigante sorprende a todos en la calle Santiago La que era una parada de autobús urbano al uso luce cual animada zona de embarque a uno de esos completos transatlánticos que surcan el Mediterráneo para llevarle a uno a disfrutar de las aguas turquesas de Mikonos. Pero no. Solo para el 4. Esta 'customización' del mobiliario urbano comienza a ser habitual en muchas ciudades de España y del mundo para llamar la atención de los que circulan en coche o a pie por zonas de gran afluencia. Y lo consigue. En el caso de Valladolid, el contrato que el Ayuntamiento firmó en 2021 con JCDecaux, la empresa que explota la publicidad de los elementos de calle a cambio del pago de un canon anual a las arcas municipales de 105.011 euros, establece que «excepcionalmente» el Consistorio podrá aprobar campañas de publicidad especiales que supongan acciones «parciales o integrales» sobre las marquesinas de autobús y otros elementos del mobiliario urbano. Esta autorización, no obstante, tiene sus límites. El número de estas campañas no será superior a veinte al año, ni la duración se puede prolongar más de dos semanas. Además, solo se puede llevar a cabo en un máximo de diez marquesinas o elementos. En este caso, la de la plaza de Madrid es la única en la que se ha fijado el anunciante al estar ubicada en un punto muy céntrico. Fuentes de la Concejalía de Tráfico y Movilidad apuntan que este tipo de intervenciones ya han tenido lugar en algunos 'mupis' (soportes publicitarios) de zonas como la plaza de Coca. Los expertos en vender productos o servicios buscan que el ojo se fije y quede en la retina, aunque luego el bolsillo no dé para pagarse un tour marítimo. JCDecaux, que tiene contrato hasta 2031, ha sido la encargada de renovar buena parte del mobiliario urbano de la ciudad, con tres nuevos aseos públicos, 22 relojes-termómetro digitales o pantallas informativas, entre otros elementos, que también tiene obligación de mantener en buen estado.

