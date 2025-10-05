Palmas, beatbox y 180 chicos y chicas 'yé yé' homenajean a Concha Velasco en Valladolid

Las camisas blancas y los vaqueros daban pistas. Las miradas de un lado a otro arrojaban más luz y que estuvieran todos en el mismo ... sitio ya les delataba por completo. No era casualidad, eso seguro, y los vallisoletanos que ya se habían enterado del secreto -quizá a voces para alguno que estaba en primera fila- esperaban impacientes en Portugalete. 180 personas han participado esta mañana en un flashmob en pleno centro de la capital, esa acción colectiva, breve e inesperada que reúne a un grupo de gente para bailar o interpretar una canción. Como esto es Valladolid, el tema musical elegido no podría ser más vallisoletano. 'La Chica Yé-Yé' de Concha Velasco, que además cumple sesenta años. O sea que doble homenaje, al tema y a la actriz.

Ver 9 fotos Uno de los momentos de la multitudinaria actuación. A. Mingueza

La iniciativa surge desde la Agrupación Coral Valle de Aguas, que ha reunido a un nutrido grupo de chicos y chicas yé yé de entre seis y 81 años para interpretar el tema hasta en dos ocasiones. «Ya habíamos utilizado la canción en otras obras y un día se nos ocurrió hacer un homenaje por el aniversario. Después comenzaron a unirse más personas y la verdad que ha tenido una acogida tremenda. La gente estaba muy entregada y había muy buen rollo», explica Verónica Rioja, directora de la agrupación. Eso fue el inicio, pero después llegaron semanas de trabajo con sus respectivos ensayos para sincronizar sus movimientos con la canción. El tema, eso sí, no era el original. Es decir, que no ha sido poner un altavoz y darle al play. No, era una versión diferente, con arreglos del compositor vallisoletano Guillermo López y con coreografía de Paula González.

Y para hacerlo la han interpretado a cuatro voces, acapella, sin más instrumentos que un par de violines y donde las palmas y el beatbox han sido los golpes, los ritmos y, en definitiva, la base sobre la que se ha construido el tema. Con esas, puntuales y a las 13:00 horas, han comenzado a sonar los primeros acordes de esta renovada 'La Chica Yé-Yé'. La agrupación ha interpretado dos veces el tema, porque a los vallisoletanos, claro, les ha gustado. «¿Hacemos un bis?», se preguntaban un par de mujeres de la agrupación. Pues sí, claro, pensarían los vallisoletanos de Portugalete. Los que las hayan escuchado, al menos.

Y así lo han hecho. También había niños, treinta son los que han participado en la actuación, quizá los que más lo han vivido. Sobre todo en esa estrofa de «que tenga el pelo alborotado», donde tenían que tocarse la cabeza a un ritmo, por definirlo, bastante frenético. La música uniendo generaciones.

El trabajo de la agrupación no termina aquí y en noviembre llegarán al Miguel Delibes con un nuevo espectáculo, más alejado del tono musical de su actuación en Portugalete. De Concha Velasco, ahora se centrarán en otro estilo, el de las cintas de radio cassette más míticas de las gasolineras. «Serán versiones acapella de esas canciones tan conocidas, que también se acompañarán de beatbox», avanza la directora de la agrupación, quien no cierra la puerta a hacer otras actuaciones similares a la de este domingo con motivo del aniversario de otros temas vallisoletanos.

Hasta entonces, lo que sí es seguro es esa actuación en el Miguel Delibes, que será en un mes. En la de este domingo, además del coro femenino Valle de Aguas también han contado con la participación de otros coralistas, bailarines y músicos de Valladolid, alguno también llegado de fuera de la ciudad, para este emotivo tributo a Concha Velasco y su 'Chica Yé-Yé', una canción que convirtió a la vallisoletana que quería ser artista en un icono de modernidad y juventud de aquella época. «Este flashmob busca mantener viva la memoria de una canción que marcó a varias generaciones y celebrar su legado».