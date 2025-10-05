El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento de la actuación, en el entorno de Portugalete, en Valladolid.

Un momento de la actuación, en el entorno de Portugalete, en Valladolid. Alberto Mingueza

Palmas, beatbox y 180 chicos y chicas 'yé yé' homenajean a Concha Velasco en Valladolid

La agrupación Valle de Aguas llena de música el centro de la ciudad por el sesenta aniversario de la canción que convirtió en icono a la vallisoletana

Sergio García

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 15:33

Las camisas blancas y los vaqueros daban pistas. Las miradas de un lado a otro arrojaban más luz y que estuvieran todos en el mismo ... sitio ya les delataba por completo. No era casualidad, eso seguro, y los vallisoletanos que ya se habían enterado del secreto -quizá a voces para alguno que estaba en primera fila- esperaban impacientes en Portugalete. 180 personas han participado esta mañana en un flashmob en pleno centro de la capital, esa acción colectiva, breve e inesperada que reúne a un grupo de gente para bailar o interpretar una canción. Como esto es Valladolid, el tema musical elegido no podría ser más vallisoletano. 'La Chica Yé-Yé' de Concha Velasco, que además cumple sesenta años. O sea que doble homenaje, al tema y a la actriz.

