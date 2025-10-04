Actuación sorpresa en el centro de Valladolid en homenaje a la 'chica yeyé'

Este domingo, a la una del mediodía, sonará por el centro de Valladolid una melodía reconocible por todos, jóvenes, adultos y mayores, que sacará a ... más de uno una sonrisa y la necesidad de inmortalizar el momento con el móvil. Un 'flashmob' que rendirá homenaje a una de las vallisoletanas más icónicas, Concha Velasco. Al ritmo de la 'chica yeyé', uno de sus temas más representativos y que en los años sesenta se convirtió en todo un fenómeno generacional.

Habrá que estar atentos y en la zona centro de la ciudad para descubrir dónde tendrá lugar este homenaje sorpresa y participar de un momento único de música, emoción y memoria colectiva que vivirá Valladolid, ciudad que vio nacer a la artista homenajeada la actuación grupal promete no dejar indiferente a nadie.

'La Chica Ye-yé', lanzada en 1965, convirtió a Concha Velasco en un icono de la modernidad y la juventud de aquella época y hoy, décadas después, este flashmob busca mantener viva la memoria de una canción que marcó a varias generaciones y celebrar así el legado de una vallisoletana universal que nos dejó hace dos años tras una inagotable y exitosa trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión, cantante, bailarina y presentadora.

Además del coro femenino Valle de Aguas, dirigido por Verónica Rioja, se han sumado a esta iniciativa otros coralistas, bailarines y músicos que han querido participar en este emotivo tributo a una de las figuras más queridas de la cultura española y, especialmente, de Valladolid.

Un coro con personalidad propia

Valle de Aguas es una agrupación coral femenina con más de diez años de trayectoria, especializada en repertorio pop-rock a capella. Su propuesta artística se caracteriza por la incorporación de coreografías y beat box como soporte rítmico, ofreciendo un formato innovador y cercano al público. Actualmente, el coro trabaja en su próximo proyecto, 'Leyendas de Gasolinera', que se estrenará el próximo 15 de noviembre en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.