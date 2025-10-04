El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Actuación homenaje a Concha Velasco en la clausura de la Seminci 2024 Rodrigo Jiménez

Actuación sorpresa en el centro de Valladolid en homenaje a la 'chica yeyé'

Un flashmob con decenas de coralistas, bailarines y músicos promete ganarse al público este domingo a las 13:00 horas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:05

Este domingo, a la una del mediodía, sonará por el centro de Valladolid una melodía reconocible por todos, jóvenes, adultos y mayores, que sacará a ... más de uno una sonrisa y la necesidad de inmortalizar el momento con el móvil. Un 'flashmob' que rendirá homenaje a una de las vallisoletanas más icónicas, Concha Velasco. Al ritmo de la 'chica yeyé', uno de sus temas más representativos y que en los años sesenta se convirtió en todo un fenómeno generacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

