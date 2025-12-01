El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El parque infantil, con un simbólico búho como pieza central, de la 'plaza del Búho', en la esquina de Juan Carlos I con Villabáñez. J. Sanz

Valladolid

Pajarillos pierde una calle y gana una plaza en torno a un simbólico búho como eje central

La ampliación del espacio peatonal del cruce de Juan Carlos I con Villabáñez incluye un parque infantil y mejora su accesibilidad

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

La plaza como tal fue en su origen, a mediados del siglo pasado, un cruce de caminos con hasta cuatro calles para vehículos desde la ... antigua Circunvalación (actual paseo de Juan Carlos I) hacia las calles Villabáñez y Teófilo Villamañán y la avenida de Fernando Ferreiro. Entre todas formaban un espacio que, aunque nunca ha lucido un nombre propio, «siempre» ha sido conocida por los vecinos de la parte alta de Pajarilos como la «plaza del Búho». Pues bien. Este espacio, que ya perdió tiempo atrás la salida de la avenida de Fernando Ferreiro, acaba de decir adiós al acceso para vehículos hacia Teófilo Villamañán para convertirse, ahora sí, en una amplia plaza peatonal en la que se ha mejorado de manera más que notable su accesibilidad y en la que, aunque de momento sin placa que la identifique –presumiblemente la tendrá en algún momento–, se ha habilitado un parque infantil con un enorme búho (un tobogán) como simbólico eje central del nuevo espacio situado en el cruce del paseo de Juan Carlos I con la calle Villabáñez.

