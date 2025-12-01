Pajarillos pierde una calle y gana una plaza en torno a un simbólico búho como eje central

La plaza como tal fue en su origen, a mediados del siglo pasado, un cruce de caminos con hasta cuatro calles para vehículos desde la ... antigua Circunvalación (actual paseo de Juan Carlos I) hacia las calles Villabáñez y Teófilo Villamañán y la avenida de Fernando Ferreiro. Entre todas formaban un espacio que, aunque nunca ha lucido un nombre propio, «siempre» ha sido conocida por los vecinos de la parte alta de Pajarilos como la «plaza del Búho». Pues bien. Este espacio, que ya perdió tiempo atrás la salida de la avenida de Fernando Ferreiro, acaba de decir adiós al acceso para vehículos hacia Teófilo Villamañán para convertirse, ahora sí, en una amplia plaza peatonal en la que se ha mejorado de manera más que notable su accesibilidad y en la que, aunque de momento sin placa que la identifique –presumiblemente la tendrá en algún momento–, se ha habilitado un parque infantil con un enorme búho (un tobogán) como simbólico eje central del nuevo espacio situado en el cruce del paseo de Juan Carlos I con la calle Villabáñez.

Allí, en este nexo de unión entre los barrios de Pajarillos y Pilarica, acaban de concluir (a falta del pintado de las últimas marcas viales y de la renovación de un pequeño tramo de acera en Villabáñez, frente a la plaza) los trabajos para enlazar el carril del paseo de Juan Carlos I que une por fin los barrios de Delicias y Pilarica a través de Pajarillos. Dichas obras, en las que se han invertido 859.630 euros, comenzaron en febrero e incluyeron la ampliación, también finalizada a falta de los últimos remates, de la conocida como 'plaza del Búho'.

Los operarios terminarán esta semana de pintar las marcas viales del carril bici que une Pajarillos y Pilarica

En este viejo cruce de caminos se ha eliminado definitivamente la entrada hacia Teófilo Villamañán desde Juan Carlos I y se ha renovado todo su irregular firme de baldosines, fruto de los daños causados por las raíces de los árboles, que ha sido sustituido en el conjunto de la plaza por adoquines blancos sin resaltes que amplían el espacio peatonal hasta la intersección con la calle Alta (por la antigua calzada de vehículos eliminada).

La intervención, además, ha incluido la renovación y ampliación de los alcorques en torno a los árboles de gran porte, que ahora se han elevado y encajado en cubos de bordes metálicos de distintas alturas. Se mantienen así los ejemplares existentes. Y en torno a tres de ellos, bajo los que había un antiguo banco de obra con azulejos azules (este elemento se ha eliminado también), está pendiente la colocación de bancos para conservar este espacio estancial muy frecuentado, sobre todo, en verano en busca de la sombra del arbolado.

Arriba, el tramo peatonalizado del inicio de la calle Teófilo Villamañán. Debajo, a la izquierda, los alcorques elevados de los árboles. A la derecha, la nueva fuente instalada junto al parque infantil. J. S.

El antiguo diseño de la plaza, que partía la calzada de la calle Teófilo Villamañán, incluía espacios elevados sobre el resto del firme a los que se accedía por escalinatas que complicaban la movilidad y que ahora se han eliminado por completo para ganar un espacio con la misma cota en toda la plaza. Allí, al lado de la citada zona estancial, en la que también se ha mejorado la iluminación, se ha habilitado el elemento más singular de toda la plaza, como es un parque infantil, con un vallado de colores, que incluye dos balancines y un gran búho con un tobogán que destaca sobre el resto como elemento central de la nueva plaza (sin nombre) conocida precisamente «desde siempre» por los vecinos como del Búho. Junto a los juegos se ha instalado, además, una fuente con pulsador.

El nuevo espacio forma así un amplio conjunto peatonal, con pavimentos táctil y pasos de cebra para llegar a él tanto desde Juan Carlos I como desde el lateral de Villabáñez (aún en obras para renovar la acera entre los cruces con Golondrina y Juan Carlos I), que enlaza a través del también peatonalizado tiempo atrás tramo inicial de la avenida de Fernando Ferreiro (hasta la calle Baja) con el parque Patricia.

La reurbanización de la 'plaza del Búho' responde a una vieja reivindicación vecinal, que incluían los residentes en cada concejo abierto celebrados en el barrio desde la etapa de Francisco Javier León de la Riva. Y el resultado de la intervención, a falta de los remates finales y de la colocación del mobiliario, satisface a los vecinos del entorno. «La verdad es que ha quedado muy bien», reconoce la titular de la farmacia situada en la plaza, en el número 1 de Francisco Ferreiro, quien confirma que los residentes, desde que se instaló allí, «han llamado siempre esta plaza como del Búho».

Un exalcalde y un maestro

Sus placas, sin embargo, mantienen los nombres con los que fueron bautizada sus calles en 1949, en honor al que fuera alcalde de la capital, Fernando Ferreiro, entre 1943 y 1948; y en 1950, la dedicada al maestro del barrio Teófilo Villamañán que luchó por dignificar el barrio de Pajarillos.

Ampliar El carril bici en la calzada de Juan Carlos I hacia Pilarica, J. S.

Y a los pies de la plaza, del lado del paseo de Juan Carlos I, los operarios terminaron el pasado viernes de asfaltar la calzada para habilitar el enlace del carril bici, a costa de un carril para vehículos (ahora solo hay uno en sentido a Pilarica y dos hacia Delicias), entre los cruces de las calles Faisán y Jilguero.

La plataforma ciclista, que parte y continúa desde dichas intersecciones adosada a la acera, se terminará de pintar esta semana para concluir diez meses de obras en los que, además, se ha ampliado el puente de la Tía Juliana para dar cabida al carril para bicis.