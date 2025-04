Óscar Puente: «Carlos Martínez es un líder autónomo»

Los nuevos rostros clave del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León acudieron al desayuno informativo de El Norte de Castilla con ... Óscar Puente. Nuria Rubio, número 2 de Carlos Martínez en el organigrama socialista autonómico, la portavoz Patricia Gómez Urbán, el secretario del grupo, Pedro Luis González, y la procuradora Consolación Pablos. Ángel Ortiz, director de El Norte, preguntó a Puente por la polémica del micro abierto de las Cortes, cuando Ana Sánchez, ex secretaria de organización con Luis Tudanca, criticó la presunta influencia de Puente en el relevo de su número 1. «Ya pasó. Si dijera algo ahora lo reviviría. Ha pasado. A cualquiera le puede jugar una mala pasada. No soy partidario de juzgar a la gente por lo que dice en privado. Ese derecho lo tenemos todos. Más allá de la prudencia que tuvieran», se limitó a contestar Puente.

El secretario general y alcalde de Soria no participó en el desayuno, pero acompañará a Óscar Puente en su renovación como líder provincial de los socialistas, este sábado. Sobre su influencia en las decisiones de Martínez, aclaró que «Carlos es un líder autónomo, con personalidad propia, no es una persona manejable». «Le he apoyado, como el secretario de León y en muchos otros sitios, pero la responsabilidad es suya. Lo que voya hacer es apoyar. No manipulo ni ejerzo influencia».

Respecto a su doble función de alcalde y secretario autonómico, a menos de un año para las urnas, consideró que «los procesos de transición tienen su tiempo». «Está haciendo transición del anterior equipo al nuevo y tardará en asentarse. Tiene mucha capacidad, es un político auténtico. No tira de argumentario, dice lo que piensa».

Ampliar El ministro posa con los concejales de su grupo municipal. Alberto Mingueza

Se le preguntó a Puente por dos cuestiones. Si se veía alguna vez como candidato a la Junta o de regreso a la Alcaldía de Valladolid. Respecto a la Junta, cero dudas. «No creo que tenga el perfil para ser presidente de Castilla y León». Sobre el Ayuntamiento, en cambio, aunque ahora mismo es una opción muy lejana, se mostró menos tajante. «No es un camino fácil de retorno el de vuelta a la Alcaldía de Valladolid. Mi gran aspiración fue ser alcalde de Valladolid, pero la vida te lleva por otros derroteros y en este momento no soy tan dueño de mis actos como lo era antes».

Al ministro le acompañaron también en el acto sus concejales del Ayuntamiento de Valladolid, así como Rocío Anguita, portavoz de Valladolid Toma la Palabra en el Consistorio.