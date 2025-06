La ONCE estrena sede y unifica sus departamentos cuatro décadas después

El aspecto actual de la sede de la Once, en la plaza de la India.

Sergio García Valladolid Martes, 24 de junio 2025, 06:58 Comenta Compartir

Todavía hay vallas de obra, se ven operarios y alguna zona en el exterior no está abierta. Pero a pesar de eso, la Organización Nacional ... de Ciegos Españoles (ONCE) ya ha estrenado su nueva sede en la plaza de la India. Por poco no se ha llegado a los tres años de intervención para levantar el edificio y renovar el entorno, con un inicio de obras fechado en septiembre de 2022, cuando se delimitó el perímetro y se cerró el aparcamiento disuasorio de la plaza. Han hecho falta 33 meses para entrar dentro, pero los trabajadores del grupo social ya realizan desde este lunes su actividad en el nuevo inmueble. «Una de las características es que unificamos, de forma física, todo en el mismo sitio», explica el delegado de la organización en Castilla y León, Ismael Pérez. Durante los últimos cuarenta años habían estado separados en esos términos entre las sedes de las calles Muro, Ferrocarril y en el Pasaje de la Marquesina.

«Ahora vamos a estar juntos, lo que es beneficioso para los equipos, para que conozcan mejor el trabajo del resto. Que por ejemplo la gente de servicios conozca de dónde llegan los recursos y el personal de juego sepa qué se hace con los mismos», ejemplifica el delegado, ya desde la recién estrenada sede. Allí han llegado este lunes después de una mudanza que se ha hecho esperar tras varios retrasos en los plazos. La previsión inicial eran 16 meses para que el edificio estuviera operativo, más cuatro para completar el mobiliario y la instalación de todos los elementos. Pero ya están allí. «Solo queda vaciar alguna caja, esta semana ya queda todo brillante», comenta el delegado, quien define la sede como una que «se adapta a los nuevos tiempos». «Tenemos espacios cerrados y abiertos, que permiten a los trabajadores disfrutar de ellos durante la jornada. Es un concepto más moderno con una nueva filosofía». Una de esas características, destaca Ismael Pérez, es el objetivo del papel cero. «Es la idea de la nueva sede, lo que permite trabajar de otra manera. Son ideas a las que la gente se ha sumado con toda la normalidad». El inmueble, que tiene forma de 'E' mayúscula si se mira desde el cielo, cuenta también con la máxima calificación energética. «Las placas solares de la azotea, recuperación de aguas pluviales o los propios generadores. Es un edificio autosuficiente en caso de que por ejemplo suceda un apagón», concreta el delegado. Noticias relacionadas El restaurante La Maruquesa resurgirá de sus cenizas este verano El Ayuntamiento de Valladolid completa el desarrollo de la Cañada Real con hasta 118 viviendas De toda la plaza de la India ya ha abierto al tráfico el acceso para los trabajadores, hasta el aparcamiento subterráneo de la sede. Del resto queda poco por rematar. Las plazas de estacionamiento, que serán públicas, se reducen hasta las cincuenta -antes eran 199-, pero su acceso todavía no está permitido. Además, se han habilitado dos espacios rectangulares en la plaza que acogerán juegos en suelo para niños. «Se ha hecho así para evitar la presencia de elementos que dificulten la accesibilidad a personas ciegas», explica Ismael Pérez. Queda eso y, en un lateral, rematar el paso peatonal que da acceso desde la plaza y hasta el túnel de Arco de Ladrillo. Aquí se han colocado bancos a lo largo de todo el camino y falta por ajardinar el espacio, así como mejorar su accesibilidad con la instalación del pavimento botonado. Una vez se remate esto, el suelo pasará al Ayuntamiento y los vecinos recuperarán el acceso. La primera piedra de la obra se colocó en octubre de 2022, mientras que en marzo de 2023 los trabajos comenzaron a ser más visibles. El inmueble también acoge las estancias de Ilunion en una superficie construida de 5.551 metros cuadrados con tres plantas de altura. «Todos los áreas en un mismo edificio». En la nueva sede trabajarán 65 empleados que prestarán servicio directo a 180 vendedores y mil afiliados de la provincia. La antigua sede de la calle Muro se pondrá además a la venta y podrá estar destinada a diversos usos, desde un hotel a por ejemplo una residencia de estudiantes.

